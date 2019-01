Un autovehicul destinat transportului de persoane a luat foc, pe DJ 546. Incidentul – declansat, probabil, de un scurtcircuit – a fost observat in timp ce autocarul circula pe drumul judetean amintit, avand la bord, pe langa sofer, inca 11 persoane. Din fericire, toti cei 12 oameni au reusit sa coboare din autocar inainte ca […] Autocar facut scrum in trafic. Trei oameni au primit ingrijiri medicale is a post from: Ziarul National