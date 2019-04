Autocar cu zeci de pelerini, accident in zona Parcului Defileul Jiului

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs, noaptea trecuta, in Capitala. Șoferul neatent al unui autoturism in care se mai afla o tanara pe bancheta din spate nu a ținut cont de semnul cedeaza trecerea, intr-o intersecție și a fost lovit in plin de un alt autoturism.

- Salvatorii au intervenit in numar mare, cu ambulante, echipaje de descarcerare si de pompieri la locul unui accident cu urmari dramatice. Doua masini s-au lovit frontal, joi in jurul orei 16, in urma impactului trei oameni fiind raniti, doi dintre ei ramanand prinsi intre fiarele contorsionate. Din…

- Circulația pe Calea Șagului din Timișoara a fost data peste cap de un accident petrecut in urma cu puțin timp. Conform primelor informații, o biciclista a fost lovita de un TIR. La fașa locului au sosit echipaje de la SMURD și Poliție. Traficul in zona este blocat momentan. Vom reveni cu amanunte. UPDATE…

- Sambata, 23 martie, in jurul orei 7.20, pe raza localitatii Bacani, comuna Bacani, a avut loc un groaznic accident rutier in care au fost implicate doua persoane din tot atatea autovehicule. Potrivit politistilor barladeni care au efectuat cercetari la fata locului, de vina ar fi soferul unui autoturism…

- Accident mai puțin obișnuit in județul Gorj, pe DN 66, in zona Castrul Roman. Un camion era in depașire cand a vazut ca vine din fața o mașina de poliție. Șoferul a dat instinctiv in frane, dar autotrenul a derapa...

- Un eveniment rutier nedorit a avut loc in apropierea Palatului Parlamentului, duminica dimineata. Trei masini au fost implicate in accident, unul dintre autoturisme rasturnandu-se. Un copil si unul dintre soferi au ajuns pe mana medicilor, din cate anunta Antena3. La fata locului au ajuns atat cadre…

- Dezastru pe DN 65, in judetul Teleorman, dupa ce o masina a parasit carosabilul, izbindu-se de un copac aflat pe marginea drumului. Soferul si cei trei barbati aflati in autoturism au decedat, doua dintre victime fiind proiectate de forta impactului in afara autovehiculului. Desi s-au mobilizat si au…

- Un barbat a fost transportat la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier produs in localitatea Balcesti, judetul Gorj, fiind implicate o autoutilitara si o ambulanta. Alte doua persoane - soferul ambulantei si o pacienta - au avut nevoie de ingrijiri medicale.