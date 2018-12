Autocar cu copii romani, atacat cu pietre la Budapesta chiar de Ziua Nationala

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar plin cu copii romani a fost atacat cu pietre, in aceasta dimineata, pe un bulevard din Budapesta, chiar de Ziua Nationala a Romaniei, informeaza Antena1. In autocarul inmatriculat in judetul Valcea se afla 48 de persoane, dintre cinci adulti insotitori si 43 de copii.La…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave, intre care si circa 500…

- "Saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de Guvern vom avea o Ordonanta de urgenta de modificare a Codului Muncii. In Codul Muncii, la ora actuala, se vorbeste de salariul minim, dar nu se vorbeste de salariul minim diferentiat intre cei fara studii superioare si cei cu studii superioare si…

- Polițiștii de la Transporturi au prins, zilele trecute, pe Aeroportul din Cluj un minor de 14 ani care încerca sa introduca în țara aproximativ 3 kilograme de bijuterii.”În data de 26.10.2018, în jurul orei 14.30, la P.T.F. Aeroport Cluj-Napoca s-a prezentat…

- Bijuteriile au fost gasite vineri, la aterizarea zborului pe Aeroportul Cluj-Napoca, in jurul orei 14.30. "In data de 26.10.2018, in jurul orei 14.30, la P.T.F. Aeroport Cluj-Napoca s-a prezentat pentru a intra in tara, calatorind din SUA, via Munchen, un cetatean roman, minor, in varsta de…

- Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut o reacție cu totul neașteptata pe o rețea de socializare. A facut un comentariu in care spune exact ce simte fața de ceea ce a vazut. A spus-o pe șleau. Pe o rețea de socializare, binecunoscutul prezentator de televiziune Dan Negru a postat o imagine și…

- Marian Munteanu, lider al protestelor din Piața Universitați din 1990, este acuzat ca a expus luni seara la Antena 3 ideea unui Roexit, referendumul fiind un vot care echivaleaza cu o declarație de independența.