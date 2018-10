Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 72 de persoane la bord s-a rasturnat, în jurul orei 4.50, pe drumul național 7, la Tatarești, în județul Hunedoara. O femeie a murit, iar alți 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

- Ranitii au fost transportati la spitalele din Deva si Orastie. Persoana decedata este o femeie care a ramas incarcerata in autocar.Conform primelor informatii ale politiei, autocarul s-a rasturnat in afara carosabilului, intre localitatie Tatarasti si Gothatea, iar DN 7 este blocat pentru…

- O persoana a murit si alte 23 au ajuns la spital dupa ce un autocar cu 72 de oameni la bord s-a rasturnat luni dimineata pe DN 7, in localitatea Tatarasti, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.Citește și: Schimbare…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimneata, in judetul Hunedoara., unde un autocar cu 70 de persoane s a rasturnat, potrivit jurnalului de stiri de la ora 06.00, de la Romania Tv.In urma evenimentului rutier o persoana a murit iar alte opt au fost ranite.Autoritatile au declansat…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata miercuri dimineata intr-un accident de autocar in vestul Kenyei, a anuntat politia kenyana, citata de AFP. ''Informatiile de care dispunem arata ca...

- Un microbuz cu 16 persoane s a rasturnat, duminica, pe Drumul Judetean DJ 245, intre localitatile Floreni si Moreni, scrie Agerpres.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Vaslui, s a luat decizia activarii planului rosu de interventie.Din primele informatii furnizate de autoritati, toate cele 16 persoane…

- Sase persoane, intre care doi copii de 2 ani, au ajuns la spital, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, pe un drum din judetul Sibiu, din cauza ca soferul masinii a adormit la volan.

- Un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in Bulgaria. In urma accidentului, cel puțin 15 persoane au murit. Alte 27 de persoane au fost ranite La fața locului au fost trimise mai multe echipe de...