- Un autocar cu 40 de persoane a ramas blocat, in noaptea de joi spre vineri, pe DN 12 C, la Lacul Rosu, in judetul Harghita, din cauza zapezii. De asemenea, este inchisa circulatia pe DN 15, in Pasaul Creanga.

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe DN 13A, in județul Harghita, din cauza unor copaci cazuți din cauza greutații zapezii pe drum, relateaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia rutiera pe DN 13A Odorheiu Secuiesc - Praid este intrerupta…

- Un autocar românesc care se întorcea din Turcia, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri, a ramas înzapezit, în aceasta dimineața, pe un drum comunal dintre DN 5 și Oinacu, în județul Giurgiu,

- Un autocar in care se afla 46 de copii este blocat miercuri seara in zona Arka Park din statiunea Paltinis, din cauza zapezii care masoara la statia meteo 11 centimetri, a anuntat ISU Sibiu."Autocar cu 46 de copii, blocat din cauza zapezii, zona Arka Park, Paltinis.

- Iarna se grabeste sa vina in Romania. Noaptea trecuta a nins viscolit in județul Harghita. Stratul de zapada a atins pe alocuri și zece centimetri. Din cauza vantului, doua sate au ramas fara curent electric, iar cațiva copaci au fost doborați de vant.