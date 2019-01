Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 23 de pasageri a fost implicat, luni dimineata, intr-un accident in judetul Caraș-Severin. O masina a patruns pe contrasens si a lovit autocarul, șoferul autoturismului murind in urma impactului, iar trei persoane au fost ranite, conform Mediafax.Potrivit Centrului…

- S-a activat planul roșu de intervenție in aceasta dimineața, dupa un accident rutier care a avut loc in jurul orei 6.45, pe DN6, la ieșirea din localitatea Buchin, județul Caraș-Severin. In urma coliziunii dintre un autocar și un autoturism, barbatul care se afla la volanul mașinii și-a pierdut viața.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita. Din primele informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate, scrie digi24.ro.

- Autoritatile din judetul Sibiu au declansat Planul Rosu de Interventie dupa ce doua masini si doua microbuze s-au ciocnit pe centura ocolitoare a orasului Avrig. Reprezentantii ISU Sibiu au anuntat ca din accident au rezultat zece victime, dintre care una este intubata. Victimele au fost preluate de…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, duminica, producerea unui accident rutier pe raza localitatii Avrig, judetul Sibiu, in care au fost implicate doua autoturisme si doua microbuze. ”Avand in vedere numarul mare de ocupanti, la nivelul judetului Sibiu a fost…