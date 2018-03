Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Unitatile de invatamant din Dolj si Teleorman vor fi inchise vineri, din cauza vremii, cele doua judete aflandu-se sub avertizari de ninsoare, vant puternic si viscol incepand de joi dupa-amiaza. Pana la aceasta ora, au luat decizia de suspendare a cursurilor, vineri, din cauza avertizarilor de vreme…

- Un sofer a sesizat miercuri dupa-amiaza la 112 ca a fost sicanat in trafic pe raza Sectorului 2, ulterior unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului sau, anunta Politia Capitalei. Politistii au depistat autoturismul in cauza si pe ocupantii…

- Petru Sorin Muntean, fost inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de coruptie alaturi de mai multi subordonati, dar si de alte persoane. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online:…

- Un autobuz care transporta muncitori de la Cluj-Napoca la Campia Turzii a fost cuprins de flacari la urcare pe Dealul Feleacului. Incidentul a avut loc luni, in jurul orei 15:00. Autocarul transporta muncitori de la fabrica Fujikura. Andrei Biriș, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, anunța stiripesurse.ro. La locul accidentului, ce…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- ndemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In ianuarie, au beneficiat de acest…

- Un baietel in varsta de doi ani din localitatea Duda-Epureni, judetul Vaslui, a fost transportat de la Spitalul Husi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala. "Este vorba despre un baietel de doi ani, din localitatea Duda-Epureni, care a fost adus la Spitalul Husi, dupa ce s-a impiedicat…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii Detasamentului Caracal si Garzii Stoenesti au intervenit, sambata, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, in municipiul Caracal, pe strada Antonius Caracalla, la un incendiu puternic…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6.00, intr-un bloc din Capitala. In urma acesteia, cel puțin 16 autoturisme au fost avariate. Explozia, urmata de incendiu s-a produs la un spatiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc din Bd. Șincai. Suprafața afectata este de…

- Dupa o interventie foarte dificila care s-a intins pe mai bine de 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au reusit sa salveze astazi o femeie de 37 de ani, care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia.

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti informeaza, dupa incendiul produs de un scurtcircuit la un laborator, ca nu au fost inregistrate victime, incendiul a fost localizat strict la nivelul camerei tehnice, putand fi lichidat doar cu ajutorul extinctoarelor. "Incendiul a fost declansat…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…

- O femeie de 80 ani a decedat, vineri dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, fe...

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Un muncitor a fost prins partial sub o placa de beton, joi dimineata, in Bucuresti, in zona Soseaua Alexandriei, in timp ce efectua lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, muncitorul este constient, dar…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor fi transferati…

- UPDATE ORA 18:45 – Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a…

- In 2017, militarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava au avut peste 11.600 de iesiri la interventii, iar in 18 cazuri alarmele s-au dovedit a fi false. De asemenea, s-au inregistrat 125 de intoarceri din drum și 173 de deplasari fara interventie. Anul trecut, pe raza județului s-au inregistrat…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca se doreste cresterea numarului elicopterelor echipate pentru salvare…

- Comisarul sef de politie Adrian Iacob a fost împuternicit pentru o perioada de sase luni în functia de rector al Academiei de Politie, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Simona Arustei)

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Clipe de groaza pentru patru copii raniți intr-un accident in Nepos, județul Bistrița. In drum spre școala, copiii au fost spulberați de o mașina care a derapat pe carosabilul umed. Minorii au fost transportați de urgența la spital. Cea care a provocat accidentul este o șoferița de 25 de ani din comuna…

- Potrivit datelor comunicate Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, la volanul masinii se afla o tanara de 25 ani din comuna Ilva Mica, iar cauza producerii accidentului ar fi neadaptarea vitezei la conditiile de drum, ceea ce a dus…

- Barbatul de 36 de ani din Padeș, disparut fara urma, a plecat de acasa fara acte, fara telefon, fara mașina, ATV sau bicicleta. Ilarion Nicusor Arjocu este angajat al Garzii de Interventie Tismana, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de...

- Un barbat în vârsta de 45 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost calcat de tramvai, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Evenimentul s-a petrecut pe Soseaua Viilor din Capitala.

- Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost calcat de tramvai, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Evenimentul s-a petrecut pe Soseaua Viilor din Capitala.

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD si…

- Trei autospeciale ale pompierilor din Zarnesti si una de la serviciul de voluntari din Moieciu au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la anexa unei locuinte din zona Cheia. A ars o magazie in suprafata de 100 de metri patrati. Incendiul a fost rapid izolat, iar flacarile nu s-au extins…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Garofitei nr. 22 din Constanta. ...

- In noaptea dintre ani, pompierii din Bucuresti au fost solicitati pentru stingerea a 25 de incendii, iar o persoana a decedat, in urma unei deflagratii provocata de o soba impovizata, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF).

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au reusit sa stinga vineri, incendiul izbucnit joi seara la Herghelia Mangalia, dupa ce o interventie care a durat aproape 12 ore. Focul a distrus depozitul de fan, in care se aflau aproximativ 1500 de baloti.…

- In aceasta perioada, cadrele Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova desfasoara activitati preventive la unitatile unde se organizeaza mese festive de Revelion. Cu aceasta ocazie se efectueaza instruirea factorilor…

- Un barbat din Neamț a murit dupa ce a cazut intr-o fosa din curtea locuinței sale. Nemțeanul fusese scos in viața din bazin, insa cu hipotermie, care i-a fost fatala. Un barbat de 49 de ani, din localitatea nemțeana Sabaoani, a murit la Spitalul Roman, dupa ce anterior cazuse intr-o fosa din curtea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența Raed Arafat este așteptat azi, 27 decembrie la locul incendiului de la Moftin. Acesta vine sa evalueze situația de la sonda cuprinsa de flacari. La locul incendiului sunt dislocate zeci de pompieri din șase județe. De asemenea, la Moftin sunt specialiști…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina la stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa parasita situata pe bulevardul Tomis , la iesire din Constanta vis a vis de magazinul Dedeman. Sursa foto: ISU Dobrogea ...