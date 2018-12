Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti STB SA le ofera bucureștenilor „Tramvaiul lui Moș Craciun”, eveniment socio-cultural organizat cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru copii si parinti.Astfel, duminica, 23 decembrie 2018, intre orele 12.00-15.00, „Tramvaiul lui Moș Craciun” va circula pe traseul:…

- Autobuzul lui Moș Craciun a ajuns la copiii din Baia Mare . Sute de copii vor avea parte de o atmosfera magica alaturi de Moșu și ajutoarele sale Autobuzul lui Moș Craciun a popsit prima data la Școala Nicolae Balcescu Baia Mare și Centrul Romani de la Cuprom. Sute de copii s-au bucurat de prezența…

- Arimex Comexim 2000 SRL, firma care se ingrijeste de hrana zilnica a pacientilor internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta si la Spitalul CFR Constanta, are grija sa aduca bucurii celor aflati in suferinta, astfel incat sarbatorile…

- Tramvaiul lui Mos Craciun a fost pus in circulatie, miercuri, de Primaria Cluj-Napoca, iar copiii care se plimba cu el primesc dulciuri in schimbul unei poezii spuse Mosului. Tramvaiul va functiona pana in 30 decembrie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vino in București – Mall Vitan incepand cu 24 noiembrie și te poți bucura de o experiența inedita cu ocazia sarbatorilor! Cei mai mulți dintre noi recunoaștem ca iubim Craciunul pentru ca, oricat de serioși si responsabili am fi, e acel moment al anului cand ne simțim cu toții copii. Fie ca e bucuria…

- Vino in București – Mall Vitan incepand cu 24 noiembrie și te poți bucura de o experiența inedita cu ocazia sarbatorilor! Cei mai mulți dintre noi recunoaștem ca iubim Craciunul pentru ca, oricat de serioși si responsabili am fi, e acel moment al anului cand ne simțim cu toții copii. Fie ca e bucuria…

- Cei mai mulți dintre noi recunoaștem ca iubim Craciunul pentru ca, oricat de serioși si responsabili am fi, e acel moment al anului cand ne simțim cu toții copii. Fie ca e bucuria și anticiparea cadourilor, fie ca sunt pregatirile propriu-zise, decorarea bradului și a casei, fie ca e joaca cu cadourile…

- Asociația Look Inside din Timișoara deruleaza o noua ediție a evenimentului „Bucurii pe care tu le poți infaptui“. Copii din sate și catune uitate de vreme i-au scris moșului, iar scrisorile le gasiți pe pagina de Facebook Look Inside. Trebuie doar sa citiți aceste scrisori și sa lasați un…