- Vineri seara, in municipiul Targoviste, totul s-a apropiat, parca, de atmosfera din carțile de povești. In orașelul magic și cochet de pe Platoul Prefecturii Dambovita și-a facut apariția Moș Craciun și ajutoarele sale. Nu a venit singur, ci insoțit de Craciunta și o sanie incarcata cu mii de daruri…

- Copiii din centrele de plasament de la Secaria si Izvoarele au avut parte de o surpriza de zile mari! Dorintele expuse in scrisorile adresate Mosului le-au fost indeplinite de angajatii Consiliului Judetean Prahova. Ghete de fotbal, echipament sportiv, dulciuri sau masinute teleghidate au fost doar…

- Centrul Comercial Aushopping Baia Mare se transforma intr-un atelier de scris scrisori pentru Moș Craciun. Copiii cu varste cuprinse intre 3 și 10 ani din Baia Mare sunt așteptați in zona special amenajata pentru a-i scrie și a-i trimite o scrisoare Moșului. Spiridușii ii vor ajuta pe cei mici sa pregateasca…

- Aproximativ 5.000 de cadouri au fost imparțite de Moș Craciun copiilor cuminți miercuri seara la bradul din centrul municipiului Suceava. Moșul a fost adus de primarul Ion Lungu iar cadourile au fost oferite ca in fiecare an de Primarie și Consiliul Local. Atmosfera a fost completata de colindele interpretate…

- La inițiativa primarului Catalin Cherecheș sute de copii au primit vizita lui Moș Nicolae in Baia Mare! In Centrul Vechi din Municipiul Baia Mare a poposit azi, 5.12.2018, Moș Nicolae. Incarcat cu daruri acesta nu a intarziat și a venit intr-o fuga pentru a-i face fericiți pe micuți, care insoțiți…

- Tramvaiul lui Mos Craciun a fost pus in circulatie, miercuri, de Primaria Cluj-Napoca, iar copiii care se plimba cu el primesc dulciuri in schimbul unei poezii spuse Mosului. Tramvaiul va functiona pana in 30 decembrie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pediatrii americani le sfatuiesc pe ajutoarele Moșului ca in loc de jucarii sa le lase copiilor cutii goale sub brad. Un astfel de cadou va stimula imaginația copiilor care vor putea sa-și creeze astfel propriile jucarii. In cazul in care un astfel de dar ți se pare prea puțin, medicii vin cu recomandarea…

- Copilul tau merita sa zambeasca fericit in seara de Craciun, cand il va vedea pe Moșul cu tolba plina de cadouri. Insa, pentru ca aceasta intalnire sa fie posibila, trebuie sa-i sugerezi copilului ca ar fi bine sa inceapa sa-i scrie o scrisoare Moșului. Acesta trebuie sa știe unde sa vina exact și ce…