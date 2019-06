Stiri pe aceeasi tema

- Padbol, cea mai noua disciplina sportiva din Romania, ridica show-ul la fileu in Europa. Trei echipe de Padbol din Bucuresti, Craiova si Barlad, insotite de presedinta Asociatiei Romane de Padbol-Elisabeta Gherghisan, au luat in aceasta dimineata avionul spre Franta la primul turneu din seria celor…

- O selecție de peste 20 de filme din programul celei de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania va rula intre 11 și 16 iunie la Cinema Elvire Popesco din București. Astfel, cinefilii care nu au ajuns la Cluj in perioada 31 mai – 9 iunie, au șansa de a vedea pe marele ecran o parte…

- La Adevarul Live, de la ora 12.00, discutam cu Catalin Lungu, de la Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti, despre Congresul international CLIMA 2019, care va avea loc la Biblioteca Nationala a Romaniei in perioada 26-29 mai. Evenimentul este pentru prima oara organizat in Romania si va…

- O coada de cateva sute de metri s-a format azi, incepand cu ora 18.00, in fața Muzeului Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, care are porțile deschise de Noaptea Muzeelor. In jur de 400-500 de persoane așteapta la rand pentru a vizita gratuit Muzeul „Grigore Antipa”, care va ramane deschis…

- Cu speranța unei salvari miraculoase, pierduta in Romania inca de acum mai bine de 12 ani, Gabriel Balacean, un elev olimpic din București, a ajuns la o clinica din capitala Franței pentru a se trata de sindromul Klippel-Trenaunay. Baiatul in varsta de 15 ani a primit o veste excelenta: specialiștii…

- Aproximativ 100 de experți din domeniul cercetarii, profesional si instituțional s-au reunit la București, pe 2 aprilie 2019, pentru a face schimb de idei in cadrul pregatirii prioritaților dosarului agricol al urmatorului program european de cercetare și inovație « Horizon Europe ». Intalnirea a avut…

- Un nou spectacol „Masha si Ursul” va fi prezentat in perioada 11 - 18 mai la Bacau, Bucuresti si Cluj-Napoca potrivit news.ro.Spectacolul cu durata de 1 ora si 20 de minute recomandat copiilor cu varste de peste 2 ani va fi prezentat la Teatrul de Vara din Bacau, pe 11 mai, la Sala Palatului…

- Compania franceza de software Thales a inaugurat, joi, un centru de excelenta in inginerie in Bucuresti, unde vor fi angajati peste 750 de ingineri in urmatorii trei ani, a declarat directorul general al companiei pentru Romania, Silviu Agapi. Compania are acum peste 250 de ingineri angajaţi. …