Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de zi al Primariei Buzau s-a umplut in cursul nopții, odata cu prima zapada, 31 de oameni ai strazii fiind adapostiți. Unii au fost adunați de pe strazi, alții, de la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean, unde s-au refugiat in prima faza. Printr-un protocol semnat intre conducerea…

- Odata cu schimbarea conditiilor climaterice Politia Capitalei a initiat actiunile profilactice de identificare, depistare si acordare a sprijinului necesar persoanelor fara loc permanent de trai.

- RATBV S.A. aduce la cunoștința calatorilor faptul ca pana miercuri, 14 noiembrie a.c., inclusiv, mijloacele de transport in comun de pe liniile 2, 7, 8, 9 și 15, pe sensul de deplasare spre capatul de linie „Rulmentul”, nu vor mai opri in stația „Liceul Tractorul”, ci intr-o stație provizorie, aflata…

- Containere pentru oamenii strazii este soluția gasita de Primaria Timișoara pentru a adaposti peste iarna persoanele defavorizate din oraș. Opt astfel de asemenea containere sunt deja depozitate de autoritațile locale, iar acesta mai așteapta un container care va fi dotat pentru a funcționa ca și cabinet…

- A dormi pe strada a devenit ilegal in Ungaria. Guvernul lui Viktor Orban a modificat constitutia, iar noile reglementari intra in vigoare de luni. Oamenii străzii trebuie să meargă în adăposturi. Şi cei care nu se conformează riscă să ajungă în…

- "Vreau sa creez un popas de noapte dedicat femeilor la Primaria Parisului" care sa poata adaposti circa 50 de persoane fara adapost si pana la 100 cand vremea va deveni deosebit de rece", a explicat Anne Hidalgo. Doua sali ale cladirii "vor fi transformate in adaposturi de zi - unde se vor servi…

- Chef Nicolai Tand gatește pentru oamenii strazii. Impreuna cu Asociatia Șansa Ta, celebrul bucatar ofera o porție de mancare persoanelor defavorizate. Acțiunea va avea loc joi, de la ora 18, in Gara de Nord iar cei care vor beneficia de o porție calda sunt oamenii fara adapost și persoanele provenind…

- Acesta sta internat inca de pe data de 7 septembrie, si desi starea de sanatate in momentul actual ii permite externarea, nu are unde sa mearga. Barbatul a fost gasit sub un canal din zona unui hipermarket si dus de un echipaj medical la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul „Sf. Spiridon",…