Autobuzele Unistil au iesit pe traseele din Bârlad! (FOTO) ADIO VERTRANTIS… Din 25 aprilie, toti barladenii au observat ca pe traseele autobuzelor din localitate au iesit autobuzele si microbuzele firmei SC Unistil SRL Barlad. Desi miercuri, 24 aprilie, primarul a sustinut o conferinta de presa, acesta a tacut malc si n-a precizat ca SC Vertrantis a trimis o adresa prin care instiinta Primaria ca [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

