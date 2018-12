Locuitorii din Merei, Gheraseni si Posta Calnau vor beneficia de transport in comun asigurat de societatea TransBus. Totodata, noua linie de autobuz 15 va fi prelungita si pe soseaua Spataru. In sedinta Consiliului Local Municipal din 17 decembrie, va fi supusa aprobarii consilierilor municipali aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” a inca trei localitati buzoiene. Comunele Merei, Gheraseni si Posta Calnau, in calitate de asociate la ADI „Buzau-Maracineni, vor beneficia de transport in comun asigurat de societatea municipala TransBus. Dupa aprobarea aderarii lor…