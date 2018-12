Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Merei, Gheraseni si Posta Calnau vor beneficia de transport in comun asigurat de societatea TransBus. Totodata, noua linie de autobuz 15 va fi prelungita si pe soseaua Spataru.

- La doar o luna de la infiintare, Asociatia „Alexandru Marghiloman” de la Buzau se poate mandri cu o serie de actiuni caritabile de exceptie. Fondatoarea asociatiei, Irina Vladuca Marghiloman, nepoata marelui politician Alexandru Marghiloman, a organizat marti, 4 decembrie, prima intalnire oficiala de…

- Operatorul municipal de transport in comun se va extinde si anul viitor in mai multe comune ale judetului. Aceasta pentru ca administratiile locale din mai multe comune din apropierea municipiului Buzau si-au exprimat, la cererea locuitorilor acestora, dorinta de a beneficia de transport catre si dinspre…

- Este dezastru total in ceea ce privește colectarea deșeurilor in tot județul. Primarii intalniți astazi in Adunarea Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Ecoproces” au precizat ca este nevoie de mai multe containere.

- Sase comune buzoiene vor beneficia intr-o prima faza, de cadastrare gratuita cu fonduri europene. Este vorba despre C.A. Rosetti, Merei, Ziduri, Vadu Pasii, Posta Calnau si Cochirleanca. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a initiat procedura de licitatie pentru Servicii…

- A reusit in instanta sa recupereze 20.000 de hectare de padure pentru ,,Obstea Mosnenilor zisi de pe Buzau”, dar cu un pret destul de mare, peste 26 miliarde lei vechi, bani care s-au evaporat din conturile asociatiei in decurs de opt ani. Responsabil a fost gasit Remus Posea, fostul presedinte al Asociatiei,…