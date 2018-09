De luni, autobuzele Trans Bus vor avea traseu si pe raza comuna Galbinasi. Mijloacele de transport in comun vor circula din ora in ora, iar biletele vor putea fi achizitionate de la unul din cele opt puncte de vanzare amenajate pe raza comunei Galbinasi. Capetele liniei nr. 12 vor fi cartierul Micro 14 si comuna Galbinasi. Dupa statiile Centru, Hasdeu, Gara, autobuzul de pe noua linie preoraseneasca va intra pe Soseaua Brailei, iar de acolo pe langa RAR catre Tabarasti, Galbinasi si Bentu, unde va fi capat de linie. Autobuzul va circula din ora in ora. Dimineata si dupa-amiaza, cand oamenii pleaca…