Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vor sa aiba parte de o aventura, fara sa fie stresati sau deranjati, au posibilitatea de a se refugia pe o insula cumparata special pentru astfel de activitati. Conform New York Post, insula dezmatului se afla la 160 de km de Portsmouth, Anglia, unde sunt puse la dispozitia doritorilor apartamente…

- Mauricio Pochettino, managerul lui Tottenham, afirma ca "fotbalul este despre cum sa-ți pacalești adversarul și sa-ți creezi astfel un mic avantaj". Mauricio Pochettino e pe cale sa piarda tot respectul și simpatia de care se bucura in Anglia. ...

- SIX NATIONS ITALIA - ANGLIA LIVE in Turneul celor ȘASE NAȚIUNI. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. ITALIA și ANGLIA se intalnesc in parima etapa a ediției din 2018 a competiției SIX NATIONS, ajunsa la al 19-lea sezon in acest format și al 124-lea in total. Din cele sase natiuni participante,…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.

- S-a incheiat o luna de activitate pentru operatorul resitean de transport, iar alesii urbei i-au aprobat bugetul pentru acest an. Cu acelasi prilej, conducerea municipalitatii si cea a societatii Transport Urban Resita au tras cateva concluzii vizavi de aceasta perioada a inceputurilor. Gelu…

- Azeglio Vicini s-a nascut pe 20 martie 1934 si a jucat la Vicenza (1953 – 1956, 54 de meciuri și 8 goluri), Sampdoria Genova (1956 – 1963 / 191 de partide și 6 goluri) și Brescia (1963 – 1966 / 55 de meciuri și 2 goluri). A antrenat-o pe Brescia (1967 – 1968), apoi diverse selecționate de juniori…

- Lewis Carroll, scriitor, matematician si fotograf, s-a nascut pe 27 ianuarie acum 186 de ani, in Anglia. Doua dintre volumele lui publicate in secolul al XIX-lea, „Aventurile lui Alice in Tara Minunilor“ si „Alice in Tara Oglinzilor“, au ajuns in biblioteci din intreaga lume. Unii parinti au ales sa…

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Potrivit CNAIR pe 29 ianuarie 2018, vor demara lucrarile de montare a parapetului de beton, de separare a fluxurilor de trafic, pe zona mediana a drumului national DN3, intre km 252 950 256 000 Finalizarea acestor lucrari este estimata in circa 8 10 zile de la data inceperii lor, in functie de conditiile…

- Paula Chirila, dezvaluiri interesante la o luna de la divorț.Vedeta a povestit cum a fost in vacanța petrecuta in Anglia alaturi de fiica ei. Vedeta a anunțat recent ca ea și soțul ei au decis sa divorțeze. „In ultima vacanta am fost in Anglia si acolo ne-am distrat, asa cum se distreaza oamenii in…

- Echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, aflata in cantonament in Antalya pana pe 26 ianuarie, a remizat in toate cele trei jocuri amicale disputate pana in prezent, 1-1 cu FC Kamza (gol Kuku) si 0-0 cu Korona Kielce și 1-1 cu FK Oleksandria (gol Oliveira). ...

- Brexit este „cel mai important moment in istoria politica a Europei inceputului de secol 21“. O spune Marius Turda, un istoric roman ce preda la universitatile Oxford si Oxford Brookes. Acesta povesteste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, care este atmosfera in Anglia dupa iesirea britanicilor din…

- RAT Craiova SRL a anunțat ca, incepand cu 15 ianuarie 2018, au intrat in circulație cinci autobuze noi, marca Solaris. Autobuzele au fost recepționate și inmatriculate și vor rula pe traseele E1T, E1R și 25, urmand ca de pe aceste ...

- Iubita lui Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a vorbit sfașiata despre tragicul accident in care barbatul și-a pierdut viața. Viața tanarului de 37 de ani a fost curmata brusc, in urma unui accident de mașina petrecut in Anglia.…

- Radioamatorismul este ca un virus de care, odata ce ți-a intrat in sange, nu mai poți scapa. Așa s-ar ”traduce” in cateva cuvinte pasiunea unei tagme de aproape 3.500 de oameni din Romania pentru comunicarea prin intermediul undelor radio. Precursori ai celor care, in societatea actuala, ”infierbanta”…

- Unul dintre avocații medicului Lucan i-a facut acestuia un veritabil act publicitar in fața magistratului Claudia Cipariu, aratand de ce, in opinia sa, a ajuns medicul in fața unui judecator de drepturi și libertați cu propunerea arestarii preventive. Mai precis, avocatul a invocat pretinse dușmanii…

- Liverpool a stabilit doua recorduri de transferuri in aceasta iarna.Aflata pe locul 4 in Premier League, Liverpool e cea mai activa echipa din Anglia pe piata transferurilor. Dupa ce l-au luat pe Virgil Van Dijk de la Southampton cu 85 de milioane de euro, cormoranii l-au vandut pe Coutinho cu 160…

- ANM a actualizat datele meteo pentru urmatoarele zece zile, pe regiuni geografice. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia.

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis estimarea valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 25 decembrie – 7 ianuarie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. In Oltenia, ...

- Un șofer de aproximativ 60 de ani, din Mircești, a fost ranit dupa ce a intrat cu mașina, o Dacia Logan, intr-un stalp din beton. Evenimentul rutier a avut loc astazi (marți), in jurul orei 14.15, la intrare in Petrești. Potrivit informațiilor, șoferul se deplasa pe direcția Focșani – Mircești…

- De 100 de ani, la o zi dupa Craciun, fotbalul revine in prim plan și etapa din Anglia reprezinta o adevarata tradiție. E Boxing Day, teoretic, cea mai spectaculoasa etapa a sezonului in Premier League. Cel puțin asta spune tradiția. Lidera in topul eficacitatii de Boxing Day ramane editia 62-63 a campiontului…

- Bucurie mare pentru copii din Galati care, sambata dimineata, s-au strans in numar foarte mare sa nu cumva sa piarda prima calatorie a zilei cu mult asteptatul Autobuz al lui Mos Craciun. Cand au aparut, nu unul, ci doua autobuze, deoarece chiar de la prima statie erau multi copii si parinti, cei mici…

- Campania „Povestea unui CV magic”, lansata iarna trecuta de eJobs, continua și iarna aceasta, oferindu-ne ocazia perfecta de a face un gest nobil de Craciun fara sa parasim confortul casei noastre. Catre finalul anului, cu toții ne dorim sa devenim mai buni. Avem 12 luni in spate pe care sa le analizam…

- Formatia Manchester United, detinatoarea titlului, a fost eliminata de echipa Bristol, din liga secunda, scor 2-1, in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, in timp ce Chelsea a reusit calificarea in semifinale.Pentru Bristol au marcat Bryan '51 si Smith '90+3, iar pentru United a inscris…

- In unele autobuze si tramvaie din Iasi au fost montate compostoare noi pentru bilete. Validatoarele sunt mai mari fata de cele vechi, fiind formate din cate doua corpuri, si au afisate pe un ecran linia pe care circula autobuzul sau tramvaiul, data si ora.

- Potrivit missingpeople.org.uk, femeia a disparut in urma cu 3 luni, fiind acum cautata de familie și anchetatori. Polițiștii care se ocupa de caz au apelat la comunitatea de romani din Anglia, facand apel ca fotografia femeii sa fie distribuita prin toate mijloacele posibile. Ștefania Otilia…

- Tragedie in lumea sportului din Romania. Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata, potrivit gds. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat intr-un grav accident. Accidentul a avut loc in judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan,…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 19 decembrie 2017, ora 1330, in Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva o manifestare cultural-educativa prilejuita de implinirea unui secol de la nașterea scriitorului, inventatorului și futurologului…

- Intr-o dimineata obisnuita de duminica, de pe cele patru aeroporturi mari ale metropolei - Heathrow, Luton, Gatwick si Stansted, intre orele sase dimineata si zece - decoleaza in jur de 1.000 de zboruri si au loc, aproape, tot atatea aterizari. Ninsoarea de duminica dimineata a dus la inchiderea totala…

- Anglia, etapa a 16-a. Campioana Chelsea deschide runda in deplasare, cu West Ham United. SAMBATA 14:30 West Ham United – Chelsea 17:00 Burnley – Watford Crystal Palace – AFC Bournemouth Huddersfield Town – Brighton & Hove Albion Swansea City – West Bromwich Albion Tottenham Hotspur – Stoke City 19:30…

- Durere mare pentru o familie de romani din Craiova, dupa ce au aflat vestea teribila! Fiul lor in varsta de 22 de ani a fost gasit mort in Anglia, unde se afla pentru a munci. Din pacare acestia nu dispun de banii necesari pentru a-si aduce fiul in tara, urmand apoi sa il inmormanteze.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vrea ca, de anul viitor, romanii sa primeasca porci gratis, dar in anumite condiții. Este vorba de rasele de porci romanești Mangalița și Bazna, pe care ministrul Agriculturii vrea sa le raspandeasca in toate zonele țarii. ”Este vorba despre un proiect la care lucrez.…

- Stresul si oboseala sunt doua dintre cele mai comune probleme ale angajatilor romani, dar si ale managerilor si antreprenorilor din Romania. Simona Nicolaescu, coach si antreprenor in HR, a simtit aceste probleme pe propria-i piele si, dupa o serie de experiente-revelatie care i-au rezolvat…

- CHIȘINAU, 30 nov — Sputnik. Procurorii au trimis în instanța dosarul în care o moldoveanca este cercetata penal pentru crima pe care a savârșit-o înca acum 15 ani. Potrivit oamenilor legii, în luna august a anului 2002, inculpata a pus la cale omorul…

- Romania nu mai are șanse de calificare in grupele Ligii Campionilor. Sistemul UEFA care ne blocheaza accesul la ”masa bogaților”. Pentru echipele romanești, calificarea in grupele Ligii Campionilor de fotbal va ramane doar un vis. Asta dupa ce UEFA a publicat ”lista de acces” pentru perioada 2018-2021…

- Pe piata din Germania, Kosarom distribuie produsele prin intermediul partenerilor in mai multe retele de supermarketuri, inclusiv in Rewe. In Rewe, compania distribuie produse precum toba sau salam, dar urmeaza sa extinda gama de produse, dar si sa intre in toate magazinele retailerului german. „Exportam…

- „Imi pare rau pentru aceasta despartire, dar asta e. Acum, plec in vacanta, in Anglia, acolo unde voi fi alaturi de familie. Cantaresc ofertele, am mai multe, iar la iarna ma voi decide unde sa evoluez” – ne-a spus Sorin Stratila. UTA a acceptat solicitarea lui Stratila, care a cerut…

- O svastica uriașa din beton, avand dimensiuni 4x4 metri, a fost descoperita de muncitorii care lucrau la amenajarea unui teren de fotbal in nordul orașului Hamburg, scrie DPA. Sursa foto: www.cbsnews.com Constructorii sapau în zona în care urmeaza sa fie amplasate vestiarele…

- Iți bei cafeaua și arunci zațul la gunoi. Wrong! Acesta ar putea fi transformat in biocarburant pentru autobuze, s-au gandit cațiva tineri din Londra, care au inființat start-up-ul Bio-bean și au convins autoritațile ca in felul acesta pot reduce poluarea din oraș. Bio-bean va colabora cu grupul Shell pentru…

- Potrivit independent.co.uk, autobuzele etajate din Londra, urmeaza sa circule in curand pe baza unui biocarburant special. Acesta va fi obținut parțial prin reciclarea zațului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze și poluarea atmosferica. Carburantul va fi furnizat prin intermediul…

- Delia, concert memorabil in Anglia. Surpriza a venit insa la finalul spectacolului, cand sute de fani au așteptat-o sa ia autograf și sa se pozeze cu vedeta. Ca de fiecare data, Delia și-a surprins fanii cu un concert fabulos, susținut departe de Romania. La final, interpreta și-a intampinat fanii si…

- Patru oameni au murit dupa ce un un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor, vineri, deasupra localitații Waddesdon din Marea Britanie, transmite The Guardian, citat de Hotnews. Doua dintre victime erau pasageri ai elicopterului, iar ...

- Fotbalul este in continua evoluție, marturie fiind faptul ca mapamondul acestui sport s-a schimbat la patru ani de la Mondialul din Brazilia, pentru ca doar 20 vor juca și la CM 2018 din Rusia, in timp ce alte 12 sunt nou venite, dintre care Islanda și Panama apar in premiera la un turneu final,…

- Partidele amicale de fotbal Germania - Franța, Anglia - Brazilia și Rusia - Spania s-au terminat la egalitate, marți seara, in timp ce vicecampioana mondiala Argentina a fost invinsa de Nigeria cu 4-2, intr-o partida jucata in Rusia. Germania a evitat in extremis eșecul în fața…

- Traficul rutier va fi închis circulației pe str. Soveja, mâine și joi, pe tronsonul cuprins între bd. Alexandru Lapușneanu și bd. Tomis, pentru refacerea stratului de uzura al parții carosabile, anunța Primaria Constanța înntr-un comunicat de presa. Astfel, mâine, accesul…

- Teoria „razboiului lung” este una clasica și are reflectari in special in spațiul ce implica SUA in perioada contemporana, chiar daca exista și variantele clasice ale razboiului de 30 de ani (francogerman, 1618-1648) sau a celui de 100 de ani (intre Anglia și Franța, 1337-1453).

- În anul 1907 s-a realizat primul zbor cu un elicopter. În 1918, trupele Antantei au ocupat capitala Imperiului Otoman. În 1990 s-a lansat prima pagina Web. Iar în 2001, NATO cucerește capitala Afganistanului. 1594: Creditorii turci din București sunt uciși din ordinul…