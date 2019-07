Stiri pe aceeasi tema

- Prețul biletelor la transportul local in municipiul Suceava va scadea de la 2,5 lei la 2 lei iar pensionarii vor beneficia de abonamente gratuite. Cand? Atunci cand vor intra in circulație autobuzele electrice pe care Primaria Suceava le va achiziționa cu fonduri europene, elvețiene și guvernamentale.…

- Consilierii locali din Suceava vor discuta, in urmatoarea sedinta, solicitarea operatorilor de termoficare din oras de majorare a pretului de transport si distributie a agentului termic cu 10%, fara ca populatia sa plateasca facturi mai mari, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa ca in ședința Consiliului Local din luna august va propune o majorare cu 10% a tarifului de transport și distribuție a energiei termice insa a ținut sa precizeze ca aceasta creștere va fi suportata de Primarie și…

- Strazile de pamant Traian Taranu, Micsunelelor, Crangului, Stefan Luchian si Barbu Stefanescu Delavrancea vor fi asfaltate de firmele sucevene Florconstruct si Drupo SRL. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferinta de presa, ca la licitatia organizata pentru modernizarea ...

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, este nemulțumit de cei care ii contesta activitatea edilitara in municipiul reședința de județ. „Ma deranjeaza cand vin generațiile mai tinere care spun ca Lungu n-a facut nimic ca primar", a declarat, ieri, in conferința de presa, Ion Lungu, facand ...

- Susține primarul sucevean Ion Lungu, dupa ce o parte din grinzile podului au fost aduse, noaptea, de la Iași, iar in urma unor discuții cu constructorul a primit asigurari ca lucrarile sunt in termen și ca ar putea avansa astfel incat spre finalul verii sau in toamna sa fie dat in folosința noul pod.

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține ca sint șanse reale ca pe viitorul pod de peste riul Suceava, aflat in construcție in zona fostei „Termica”, sa se poata circula chiar din acest an. El a inspectat astazi lucrarile și s-a declarat mulțumit de ceea ce a vazut. Primarul a spus ca deja s-au adus citeva…

- Transportul public de persoane din municipiul Suceava va beneficia de 15 autobuze electrice noi, de mare capacitate, a caror achiziție va fi demarata vineri, 24 mai.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat ca achiziția acestora se face la pachet, pentru șapte orașe din ...