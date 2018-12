Stiri pe aceeasi tema

- Primele 30 de autobuze noi, achizitionate de Primaria Capitalei, au intrat sambata pe cinci trasee de transport in comun si sunt functionale, afirma Societatea de Transport Bucuresti (STB), intr-un comunicat remis Agerpres.

- Nu le-au sarit siguranțele! Societatea de Transport Bucuresti STB SA infirma datele aparute in mediul online, conform carora circa o treime din cele 30 de autobuze noi, marca Otokar, ar avea probleme tehnice, și face urmatoarele precizari: Toate cele 30 de autobuze noi sunt in traseu și sunt funcționale…

- Primele 30 de autobuze noi, achizitionate de Primaria Capitalei, au intrat sambata pe cinci trasee de transport in comun si sunt functionale, afirma Societatea de Transport Bucuresti (STB), intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Potrivit sursei citate, autobuzele circula pe liniile 302 (cele…

- Noile autobuze turcești, marca Otokar, au probleme cu frigul de la noi din țara. In spațiul public au aparut, sambata, imagini cu un autobuz nou in trafic la care se intervine cu o echipa de mecanici, iar surse STB confirma, pentru MEDIAFAX, ca autobuzului „i-a sarit siguranța generala de la frig”.Surse…

- Noile autobuze Otokar, cumparate de Primaria București din Turcia, vor incepe sa circule pe strazile din Capitala incepand cu 1 decembrie, a anunțat primarul Gabriela Firea. Potrivit STB, cele 30 de autobuze vor asigura serviciul de transport pe liniile 302 (cu autobuze de 10 metri lungime), 336 si…

- "Ma bucura faptul ca, in sfarsit, pe strazile Capitalei vor circula autobuze noi si moderne, care vor asigura bucurestenilor servicii de transport civilizate, la standarde europene. Primele 30 de autobuze Otokar, achizitionate de Primaria Capitalei si predate STB SA, vor iesi in trasee incepand cu…

- Șoferii mai corpolenți de la Societatea de Transport București nu incap in scaunele noilor autobuze cumparate de Primaria Capitalei de la Asocierea Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, potrivit unor surse HotNews.ro . S-a incercat mutarea scaunului mai in spate, insa nu se mai vede bine in oglinzi, au…