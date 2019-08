Autobuzele City Tour ale RATC Constanta vor circula si de la 1 septembrie. Se reduce pretul calatoriei

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanța anunța publicul calator ca, incepand de duminica, 01 septembrie 2019, tariful pentru calatoria cu autobuzul etajat al liniei turistice CiTy TOUR, revine la prețul de 3 lei pentru o calatorie și 5 lei pentru sistemul hop on / hop off. Tichetele de calatorie…

- CFR Calatori se afla intr-o continua dezvoltare si modernizare, investind numai anul acesta 60 de milioane de euro in infrastructura, vagoane si locomotive pentru a oferi o calatorie cu trenul cat mai placuta. In acest sens, sunt incurajati turistii sa aleaga ca si mijloc de transport trenul, in locul…

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, in zilele de 15 si 16 august 2019, autobuzele care deservesc transportul public din municipiul Constanta vor circula dupa programul de sarbatori, respectiv 05:45 ndash; 23:00.Pentru a sigura transportul participantilor la evenimentele…

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta anunta publicul calator, ca din cauza conditiilor meteorologice, care au condus la anularea spectacolelor din aceasta seara, programului de transport a liniilor 42,101, 48, 44 si 51 nu se mai prelungeste pana la ora 00:30. Acestea vor circula dupa programul…

- Pentru perioada desfasurarii festivalului NEVERSEA 04 ndash; 07 iulie 2019 , Regia Autonoma Transport in Comun Constanta va suplimenta oferta de transport cu o linie SHUTTLE BUS ldquo;NEVERSEA", cu plecare din Mamaia spre Portul Tomis. Traseul NEVERSEA este urmatorul: Mamaia Hotel Caraiman , B dul Mamaia,B…

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca vine in sprijinul unei bune desfasurari a celei de a IV a editii a Festivalului International de Teatru Miturile Cetatii.Astfel, cu aceasta ocazie programul de functionare a mijloacelor de transport in comun, ce deservesc liniile…

- Turistii aflati pe litoral au posibilitatea, incepand de sambata, sa se plimbe cu autobuzele etajate pe parcursul intregului sezon estival, ei putand astfel sa vada 100 de obiective turistice importante din Mamaia, Constanta si din Portul Constanta. Potrivit unui comunicat al Regiei Autonome…