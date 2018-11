Trans Bus continua politica de extindere ca operator regional de transport public in comun. Astazi, s-a semnat aderarea comunelor Tintesti si Smeeni la Asociatia de Dezvoltare Intercounitara Buzau – Maracineni. Dupa alti pasi birocratici, autoritatile estimeaza ca, in luna decembrie, autobuzele vor iesi pe traseu si in cele doua comune. Astfel, navetistii, angajati si elevi, vor avea posibilitatea sa ajunga mai usor in municipiul Buzau. Pentru cele doua comune, Trans Bus urmeaza sa infiinteze linii noi de transport. Initial, pe aceste trasee, vor circula autobuzele cu burduf.