- Administratia Fondului Imobiliar (AFI), aflata in subordinea Primariei Capitalei, a cerut organizatiei Open Knowledge, unde 12 voluntari indruma turistii de peste doi ani in Centrul de Informare Turistica, sa evacueze spatiul pe care il ocupa pe strada Lipscani, in Centrul Vechi. Primaria sustine…

- Ministerul Economiei anunța ca SIKORSKY, producatorul elicopterelor Black Hawk, a semnat un acord cu firma romaneasca de stat ROMAERO pentru echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk in Romania. Ar urma sa fie inființat un Centru Regional, care va fi singurul autorizat pentru echiparea și…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un…

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Cine poate primi in mana suma de 5.00 de lei, in fiecare lunar. Este vorba despre un ajutor dat de primarie. Pentru a-l primi, este necesar sa te incadrezi in cateva reguli impuse. Iata despre ce este vorba. Primaria Capitalei a aprobat acordarea unui ajutor in valoare de 500 de lei lunar persoanelor…

- Ursus Breweries, cel mai mare jucator de pe piata berii, lanseaza a doua editie a programului Graduate Trainee „TheChallenge4Greatness”, destinat studentilor din ultimul an de studii, tinerilor absolventi si masteranzilor. La fel ca si anul trecut, in 2018 Ursus Breweries deruleaza un proces de…

- Principalele subiecte ale zilei, reflectate in edițiile emisiunilor de știri din aceasta seara: Gabriela Firea: Daca colegele din organizatia de femei ma vor recomanda, voi candida pentru un post de vicepresedinte Gabriela Firea a anuntat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte PSD…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca Organizatia Femeilor Social Democrate o va recomanda. Intrebata daca o intereseaza si o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, Firea a negat, spunand ca isi doreste sa continue proiectele…

- Bilete Tarom de la Timișoara spre Iași și Cluj-Napoca. Compania naționala aeriana TAROM a pus in vanzare miercuri, 28 februarie, biletele pe rutele Iași – Timișoara și Cluj Napoca – Timișoara. Aceste rute vor fi operate, din data de 1 aprilie 2018, cu aeronave ATR 42, informeaza boardingpass.ro. Orar…

- Primaria Capitalei sustine ca 80% din arterele principale sunt curatate “la negru” si jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, actionandu-se cu 370 de utilaje si peste 400 de persoane. In schimb, soferii se plang ca traficul este infernal, iar pietonii reclama ca nu se poate circula, fiind…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei.

- In noaptea de duminica spre luni, peste 500 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele Primariei Capitalei, informeaza Municipalitatea. Dintre acestea, cele mai multe au fost cazate in adapostul din Theodor Pallady. De asemenea, precizeaza Municipalitatea, pe tot parcursul noptii si luni dimineata,…

- Primaria Capitalei va amplasa un bust al luptatoarei anticomuniste Elisabeta Rizea, supranumita „Eroina de la Nucsoara”, in Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, potrivit unui proiect de hotarare propus de consilierii generali PNL si ...

- Cauza mortii actritei Emma Chambers, care s-a stins din viața la varsta de 53 de ani. Actrița britanica suferea de astm. Emma Chambers, in varsta de 53 de ani, suferea de astm si dezvoltase o serie de alergii fata de numeroase animale. Producatorul care se ocupa de aparitiile Emmei Chambers a facut…

- Discuția referitoare la salariul Cristinei Neagu a revenit in actualitate marți, cand jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit pe blogul personal ca cea mai buna handbalista a lumii ar incasa la CSM București cel mai mare salariu de bugetar din Romania . Libertatea a incercat sa obțina o confirmare…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Primaria Generala a remis un comunicat de presa in care sustine ca handbalista ramane de fapt cu un salariu net de 17.366 de euro dupa plata taxelor si impozitelor: "Ne exprimam uimirea ca un sportiv de talia Cristinei Neagu, care se afla in topul celor mai valoroase jucatoare de handbal din…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru, informeaza Romania TV.Am avut o intalnire…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de...

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Primaria Capitalei va cumpara 400 de autobuze noi, pentru fluidizarea traficului in Bucuresti, iar castigatorii licitatiei sunt turcii de la Otokar. Fiecare masina va costa 250.000 de euro fara...

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

- Primarul general, Gabriela Firea a anuntat, luni, compania care a castigat licitatia pentru innoirea parcului auto al RATB cu 400 autobuze. Astfel, PMB va cumpara cele 400 de vehicule de la compania turceasca Otokar Europe cu suma de 250.000 de euro, plus TVA, pentru fiecae vehicul.

- Primaria Capitalei a anuntat castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi catre RATB, fiind vorba despre Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Automotive. Gabriela Firea a anuntat ca valoarea contractului este de circa 100 milioane euro, ceea ce inseamna 250.000 de euro plus TVA…

- Procurorii cer ca Ludovic Orban sa fie condamnat la inchisoare executare. Asta dupa ce in prima instanța liderul PNL a fost achitat de judecatorii Inaltei Curți. Urmeaza ca Ludovic Orban sa aiba și el un cuvand de spus in termenul procesului, iar mai apoi judecatorii sa ia o decizie. Potrivit…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru fiecare autobuz și reprezinta un pas necesar pentru decongestionarea…

- Gabriela Firea anunța ca Primaria Capitalei va cumpara 400 de autobuze dupa ce licitația privind achiziținarea lor s-a incheiat. Mijloacele de transport in comun valoreaza 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate.

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Astfel, Primaria Capitalei va cumpara autobuze in valoare de 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate. Primarul Capitalei a explicat…

- Procedura de licitație privind achiziția celor 400 de autobuze euro 6 s-a finalizat. Primarul General Gabriela Firea anunța astazi caștigatorul. Licitatia pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6 , cu grad redus de poluare, a fost lansata in 3 iulie, valoarea estimata a contractului fiind de peste…

- "Vom sprijini renovarea si consolidarea Maternitatii nr. 1 si a Liceului „Mihai Eminescu” din Chisinau", i-a promis Primarul Capitalei, Gabriela Firea, edilului interimar de la Chișinau, Silvia Radu, aflat in vizita la București.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, miercuri, cu primarul Chisinaului, Silvia Radu, intrevedere in cadrul careia edilul de la Bucuresti a anuntat mai multe proiecte de sprijin pentru Capitala Republicii Moldova, printre care donarea de autobuze sau refacerea unui liceu din Chisinau.

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- „Anul acesta Romania sarbatoreste Centenarul Marii Uniri. In cei o suta de ani, Romania a progresat si s-a modernizat, iar la progresul nostru au participat si foarte multi evrei, minti luminate, minti stralucite, oameni inteligenti care au adus plus valoare in toate domeniile de activitate, precum…

- Producatorul de vinuri si bauturi Jidvei va demara o campanie de evenimente si concursuri pentru tinerii creatori din domenii precum literatura, arta si muzica, ocazionata primului Centenar al Romaniei si lanseaza Vinul Unirii, au anuntat, la Bucuresti, reprezentantii companiei.

- "In momentul in care mi s-a transmis ca vizita celor doi premieri nu mai are loc si ca nu vine (n.r. la Gradina Japoneza) doar sotia premierului ci si premierul, (..) mi s-a parut de bun simt sa fiu si eu acolo. Am fugit de la sedinta CEx si l-am intampinat pe premierul japonez. Am cerut scuze, in…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica. "In momentul in care mi s-a transmis…

- Un numar de 5 autobuze RATB vor merge catre Tulcea. Decizia a fost votata astazi de consilierii generali in cadrul ședinței ordinare, la propunerea primarului Gabriela Firea. „Am primit o solicitare din partea domnului primar și din partea Asociației municipiilor de a ne alatura altor primarii țara…

- Primaria Capitalei anunta, inca o regula, pe care taximetristii ar trebui sa o respecte - sa aiba masini dotate cu POS-uri. Cand sunt intrebati, soferii de taxi spun ca sunt de acord, dar la fel au reactionat si la ideea ca municipalitatea sa aiba dispecerat, dar si aplicatie de taximetrie.

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Soția unuia dintre cei mai mari susținatori #rezist a fost co-prezentator al spectacolului de Anul Nou din Piața George Enescu din București, spectacol finanțat de Primaria Capitalei cu 500.000 de euro.

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- ”Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului Consolidare, restaurare si conservarea Muzeului 'Gheorghe Tattarescu' - str. Domnita Anastasia nr. 7, sectorul 5, Bucuresti - faza DALI”, se arata in proiectul de hotarare adoptat astazi. Valoarea totala a investitiei prevazute…