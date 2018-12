Autobuze anulate pe unele trasee în judeţul Arad ARAD. Ultima sedinta din acest an a Consiliului Judetean Arad a marcat si modificarea Programului de transport public judetean de persoane. CJA este institutia care stabileste numarul de curse, dar si orarul acestora, in functie de numarul de calatori de pe rutele de autobuz. In urma unor cereri depuse de Compania de Transport Public Arad, Atlassib SRL si Transdara SA, a fost luata in discutie anularea unor curse din judet. Totul, spun transportatorii, din cauza lipsei de calatori. Practic, societatile mai sus mentionate erau obligate sa mentina aceste curse, chiar daca nu erau rentabile, datorita… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

