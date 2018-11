Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile pe un pod din China, unde un șofer de autobuz a inceput sa se certe cu un calator și a scapat controlul volanului, plonjand in raul care curgea dedesubt. Autobuzul a cazut in gol 50 de metri de pe podul aflat pe podul Yangtze, in orașul Chongqing, duminica trecuta. Cel puțin 13 oameni…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata intr-un atentat sinucigas care a vizat un autobuz ce transporta functionari, in apropiere de principala inchisoare din Kabul, relateaza AFP. Cel putin alte cinci persoane au fost ranite in acest atac. Autobuzul transporta angajati ai inchisorii…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite, dupa ce o persoana a deschis focul într-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA.

- Cel putin 45 de persoane au murit marti dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie intr-o regiune muntoasa din sudul Indiei, potrivit unor oficiali, relateaza dpa. Accidentul s-a produs in statul Telangana. Autobuzul avea la bord circa 70 de ...

- Cel puțin trei persoane au murit și alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orașului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o mașina, au transmis autoritațile locale, relateaza BBC, conform Mediafax.Printre personele…

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri,...

- Un elicopter s-a prabușit in urma cu puțin timp. Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața, aparatul de zbor a ars Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața dupa ce un elicopter s-a prabușit in Siberia, Rusia. In tragedia aviatica a fost implicat un elicopter model Mi-8, operat de UTAIR, care transporta…