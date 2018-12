Autobuz intrat în mulţime. Zeci de victime Un suspect care avea asupra lui un cutit a fost retinut de politie, a precizat canalul televiziunii publice CGTN pe contul sau de Twitter. Incidentul s-a produs in jurul orei locale 15.20 (07.20 GMT) in orasul Longyan, din provincia Fujian, potrivit ziarului local Minxi Ribao. Printre persoanele ucise se afla si un politist. Potrivit site-ului de internet Duowei, media chineza cu sediul in SUA, suspectul ar fi agresat o pasagera inainte de a prelua controlul autovehiculului.



Potrivit politiei, citata de agentia oficiala Xinhua, suspectul este un barbat in varsta de 48 de ani care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul a fost retinut de politie si cazul este in curs de investigare, potrivit postului public de televiziune CGTN si West Fujian News. Citeste si Guvernul Marii Britanii acuza China ca intreprinde o ampla campanie de atacuri cibernetice Nu este deocamdata clar cati dintre oamenii…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite dupa ce un barbat inarmat cu un cutit a preluat controlul unui autobuz in orasul Longyan din provincia Fujian din sud-estul Chinei, relateaza Reuters.

- Scene de coșmar intr-un oraș din China. Cinci oameni au murit, iar alți 21 au fost raniți, dupa ce un barbat a furat un autobuz și a intrat cu el in mulțime. Incidentul șocant a avut loc in localitatea Longyan, situat in provincia Fujian din sud-estul Chinei. Agresorul a fost arestat de poliție. Pe…

- Cel puțin 22 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, miercuri, in urma unei explozii izbucnite intr-o uzina chimica din provincia Hebei, aflata in nordul Chinei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a cuprins de asemenea 50 de vehicule, a informat agenția…

- Mai mulți romani sunt eroi in Londra, dupa ce au imobilizat un barbat care a atacat oamenii cu un ciocan. Incidentul a avut loc in stația de autobuz Stratford, la ora de varf. Martorii spun ca un barbat a inițiat un atac asupra pasagerilor dupa ce un pasager a refuzat sa-i dea o țigara. Unul dintre…

- Albinele s-au odihnit pe un avion al companiei Mango Airline. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional King Shaka, Africa de Sud. Dupa ce echipajul de zbor a vazut roiul de albine, doi apicultori au venit pentru a le indeparta rapid pentru ca avioanele aflate pe pista sa nu aiba intarzieri,…

- Implicata intr-o afacere de frauda fiscala, actrita din X-Men: Days of Future Daysnu a mai aparut in public dupa data de 1 iulie, iar din 26 iulie nu si-a mai actualizat profilul pe Weibo, "Twitter chinezesc", unde ea era foarte activa. Amenda de 130 de milioane de dolari va fi impartita intre…

- Activistul pentru unirea Basarabiei cu Romania, George Simion, a poposit marți in Buzau, la cateva ore dupa un episod violent de care a avut parte noaptea trecuta la Chișinau. Simion se plange ca in anul centenatului, a fost bruscat din senin de forțele de ordine și apoi expulzat abuziv de autoritațile…