- Pompierii au fost alertați miercuri dimineața, pentru a interveni la un incendiu izbucnit la un autobuz care circula pe Autostrada A1, in direcția Timișoara. Conform primelor informații de la fața locului, in autobuz nu se afla decat șoferul, care a reușit sa iasa la timp.

- Un autobuz a luat foc pe autostrada A1, Arad-Timișoara, intre urcarea de la Aeroportul Arad și coborarea spre Zadareni. In mijlocul de transport nu se aflau alte persoane, numai șoferul. Autobuzul aparține firmei Pito Trans și arde generalizat. Traficul pe autostrada a fost oprit. The post Un autobuz…

- FOTO – Facebook/Info Trafic jud. Cluj Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 07:30, pe Autostrada A3, la kilometrul 38, la ieșirea spre localitatea Savadisla. Potrivit primelor informații, flacarile au cuprins prima data compartimentul motor, iar in scurt timp, autoturismul a invaluit…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari in aceasta dimineața, pe Autostrada A1, intre Timișoara și Lugoj. In urma incendiului, mașina a fost distrusa in totalitate. Chiar și așa, nu au existat victime. Autoturismul a fost cuprins de foc dupa ce a acroșat o autoutilitara, spun reprezentanții DRDP Timișoara,…

- Un autoturism a fost distrus de flacari azi-dimineața. Incendiul a pornit de la tomberoanele aflate la aproximativ 40 de centimetri distanța. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 6.10, pe strada Col. Enescu din Timișoara. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un ofițer…

- Un carambol a avut loc sambata la pranz pe autostrada Arad-Timișoara, sensul de mers spre Timișoara. In urma impactului, pe carosabil s-a scurs carburant. „Se iau masuri de asigurare a zonei cu o autospeciala de stingere”, a declarat maior George Pleșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad.…

- ARAD. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad intervin pe autostrada pentru asigurarea zonei in care a avut loc carambolul – reprezentanții Biroului Poliției Autostrazi Vest nu au fost de gasit la telefon pentru a ne furniza informații suplimentare despre incidentul…

- O camera de bord a surprins momentul in care un panou de pe o autostrada din Australia s-a desprins și a lovit o mașina aflata in mers. Imaginile au fost postate pe Twitter și au ajuns virale pe internet. Incidentul a avut loc marți, pe Autostrada Tullamarine. La volanul vehiculului lovit de panou…