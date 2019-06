Primari în două tururi, dorinţa Pro România

Nicolae Birău, coordonator al Filialei Timiş a Pro România, a declarat că una dintre direcţiile partidului vizează alegerea primarilor şi a preşedinţilor... The post Primari în două tururi, dorinţa Pro România appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]