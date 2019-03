Stiri pe aceeasi tema

- Senegalezul care a incendiat un autobuz școlar in nordul Italiei, langa Milano, a fost inculpat pentru rapire, tentativa de ucidere in masa și terorism. Barbatul afirma ca voia sa pedepseasca Europa pentru pentru moartea a mii de migranți in Marea Mediterana.

- Un imigrant african a incendiat un autobuz scolar, miercuri, la periferia orasului italian Milano, in semn de protest fata de moartea extracomunitarilor in Marea Mediterana, mai multi elevi fiind intoxicati cu fum, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate italiene. Un barbat originar din Senegal…

- Un imigrant african a incendiat un autobuz scolar, miercuri, la periferia orasului italian Milano, în semn de protest fata de moartea extracomunitarilor în Marea Mediterana, mai multi elevi fiind intoxicati cu fum, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate italiene, relateaza…

- Un imigrant african a incendiat un autobuz scolar la marginea orasului italian Milano, in semn de protest fata de moartea extracomunitarilor in Marea Mediterana Mai multi elevi au fost intoxicati cu fum. Un barbat originar din Senegal in varsta de 47 de ani, cetatean italian, a oprit autobuzul…

- Șoferul unui autobuz școlar din Milano a incendiat mașina pentru a atrage atenția asupra morților migranților din Marea Mediterana.Un barbat de origine senegaleza, șofer al unui autobuz cu elevi, a incendiat mașina in care se aflau mai mulți copii.

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Rurala Targoviste au oprit, joi, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Bucsani, insa soferul nu a stat pasiv. Pentru ca a primit amenda, un soferul a sunat la 112 sa spuna ca politistii sunt bauti.

- Uniunea Europeana este gata sa renunte la Misiunea Sophia, anunta surse apropiate Înaltului Reprezentant pentru Politica Externa, Federica Mogherini, si comisarului european pentru migratie, Avramopoulos, scrie Rainews, citat de Rador."Misiunea Sophia", explica sursele, "a fost…