Autobuz de calatori implicat intr-un accident in apropiere de Medgidia. Ce au stabilit anchetatorii La data de 20 decembrie a.c., ora 17:00, un barbat, in varsta de 40 ani, a condus un autobuz, pe DN 22C, in afara municipiului Medgidia, dinspre Medgidia catre Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in momentul in care a ajuns la km 24 500m a intrat in coliziune fata spate cu un atelaj hipo nesemnalizat, condus de un tanar, in varsta de 15 ani, in aceeasi directie de mers.A rezultat vatamarea corporala usoara a unei femei, in varsta de 30 ani, taxatoare in autobuz. Alti pasageri nu se aflau in autob ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc marti seara pe strada Margaritarului din Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 20.35, un barbat, in varsta de 53 de ani, din municipiul Medgidia, a condus un autoturism pe strada Margaritarului din Medgidia, iar la intersectia cu…

- Un barbat din Constanta, banuit de comiterea unei infractiuni de santaj a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 decembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au realizat un flagrant, in zona Garii C.F.R.…

- Un sofer in varsta de 81 de ani a provocat un accident rutier in aceasta dimineata in localitatea Lazu, pe DN39. Potrivit IPJ Constanta, in aceasta dimineata, in jurul orei 09:00, un barbat, in varsta de 81 de ani, a condus o autoutilitara, pe DN 39, in localitatea Lazu, banda nr. 2, dinspre Mangalia…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in zona statiei RATC din apropierea Scolii nr. 23 din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, Astazi, in jurul orei 08:10, un barbat, de 34 de ani, a condus un autoturism, pe str. Dezrobirii din Constanta, banda nr. 2, dinspre str. Baba Novac catre bd. I.C.Bratianu…

- Un accident rutier a avut loc ieri seara intr un sens giratoriu de la iesirea din parcarea mall ului Vivo din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 22:30, o femeie, in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism in parcarea Vivo, iar la intersectia tip sens giratoriu…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in statiunea Mamaia. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 17.20, un tanar, in varsta de 22 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, din statiune, pe banda numarul 2, dinspre Navodari catre Constanta.In momentul in care a ajuns…

- O pasagera a fost ranita, sambata dimineata, in urma unui accident rutier produs in Navodari.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 09:15, un barbat, in varsta de 63 de ani, a condus autoturismul marca Skoda, pe bulevardul Navodari, dinspre DJ 226 catre Lumina si, ajungand la intersectia cu sensul…

- "La data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 06:00, o femeie, in varsta de 28 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, a condus un autoturism pe DN 2A, in afara localitații Ovidiu, dinspre Ovidiu catre…