Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si au ranit peste 50 de civili, conform unor oficiali guvernamentali potrivit Agerpres.Talibanii au…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si au ranit peste 50 de civili, conform unor oficiali guvernamentali potrivit Agerpres. Talibanii au revendicat…

- Doi piloti au fost ucisi si sapte pasageri au fost raniti dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta joi dimineata pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in...

- Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata, joi, atunci cand autobuzul cu care calatoreau a cazut intr-o prapastie din statul Himachal Pradesh, situat in nordul Indiei, informeaza dpa.Autobuzul a derapat si a cazut intr-o prapastie adanca de 150 de metri, situata in districtul Kullu, a declarat…

- Un vapor pentru plimbari de agrement s-a scufundat miercuri seara in Dunare in centrul capitalei Ungariei, Budapesta. La bord se aflau 35 de oameni: 33 de turiști sud–coreeni și doi membri ai echipajului. Vasul se afla la mal, in apropiere de cladirea Parlamentului, si ar fi fost lovit de un alt vapor…

- Trei explozii au zdruncinat luni seara orasul Jalalabad din estul Afganistanului, facand cel putin trei morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant, au indicat autoritati locale, citate de AFP potrivit Agerpres 'Au avut loc trei explozii consecutive la Talashi Chawk, centrul capitalei…

- In imagini pot fi vazuti pasageri cum incearca sa foloseasca iesirile de urgenta pentru a scapa. Doi copii si o persoana din echipajul aeronavei se afla printre decedati, conform presei din Rusia. Un martor a declarat ca ar fi „un miracol" ca cineva sa fi scapat din avion, in aeronava operata de Aeroflot…