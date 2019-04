Stiri pe aceeasi tema

- Intr un cotidian in care publicatiile romanesti sunt acaparate de politic si cancan, ZIUA de Constanta a ales sa aduca in atentia cititorului sau indiferent de varsta personalitati ale Dobrogei care au scris istorie si a caror viata trebuie nemurita intr o biblioteca virtuala care aduna laolalta vestigii…

- Copiii din Bordești au cules ghiocei și i-au daruit mamelor, au citit povești și s-au plimbat in natura in cadrul proiectului „ORA SA ȘTIM” la Biblioteca comunala Bordești. ”Puritatea, gingașia și truda de a ieși de sub zapada sa vesteasca primavara cred ca merita atenția tuturor. Cu o noua grupa și…

- Sfarsitul iernii si renasterea naturii se sarbatoresc pe 24 februarie, de Dragobete, numit Cap sau Inceput de Primavara. Personificarea dragostei si a optimismului precede adevarata sarbatoare de revenire la viata: Martisorul. Dragobetii, cuprinsi de fiorii dragostei, pe 24 februarie se imbraca in haine…

- Sfarsitul iernii si renasterea naturii se sarbatoresc pe 24 februarie, de Dragobete, numit Cap sau Inceput de Primavara. Personificarea dragostei si a optimismului precede adevarata sarbatoare de revenire la viata: Martisorul. Dragobetii, cuprinsi de fiorii dragostei, pe 24 februarie se imbraca in haine…

- Sfarsitul iernii si renasterea naturii se sarbatoresc pe 24 februarie, de Dragobete, numit Cap sau Inceput de Primavara. Personificarea dragostei si a optimismului precede adevarata sarbatoare de revenire la viata: Martisorul. Dragobetii, cuprinsi de fiorii dragostei, pe 24 februarie se imbraca in haine…

- Cu mai bine de patru ani in urma, in fața Bibliotecii ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni a fost instalata o banca de toata frumusețea, realizata la inițiativa echipei EXPRESUL, cu sprijinul Fundației Comunitare Ungheni, al intreprinderii ”Javelin” și al intreprinderilor silvice din Calarași și Ungheni.…

- Studenții din anul II de la Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara, specializarea Mobilier și amenajari interioare, invita pe toți cei interesați joi, 17 ianuarie 2019, la ora 15:30 la un… ceai de poveste. Este tema expoziției pe viitorii arhitecți au amenajat-o…

- Caietul de sarcini pentru licitația ce va fi organizata de Primaria Suceava pentru incredințarea gestiunii cafenelei de la intrarea in Parcul Tatarași va fi supus dezbaterii Consiliului Local in ședința de la sfarșitul acestei luni. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, ca va propune ca…