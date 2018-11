Autobergamo a schimbat antrenorul Intr-unul din derby-urile etapei a șaptea din Liga 1 de futsal, Autobergamo Deva a incheiat la egalitate, scor 3-3, meciul susținut in deplasare cu liderul clasamentului, Dunarea Calarași. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza și și-au marit avantajul in minutul secund, insa devenii, scoțand portarul, au avut un final de senzație și au restabilit egalitatea, lipsindu-le puțin pentru a caștiga jocul de la Calarași. Acest egal i-a fost, insa, fatal spaniolului Luis Fonseca Cilleros, antrenorul celor de la Autobergamo, care și-a pierdut postul. “In cursul zilei de luni, 5 noiembrie 2018, am incheiat… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

