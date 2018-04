Stiri pe aceeasi tema

- Ea era purta o peruca, blugi cu pete de "sange" pe ei si o sabie de plastic la acest miting organizat langa baza puscasilor marini Camp Pendleton. "Pentru mine drepturile animalelor sunt egale cu drepturile omului", declara Aghdam pentru ziar la acea vreme. Seful Politiei din San Bruno Ed Barberini a…

- Presupusa autoare a atacului armat de la sediul YouTube este o locuitoare in varsta de 39 de ani a orasului San Diego, identificata de doi reprezentanti ai agentiilor de aplicare a legii drept Nasim Aghdam, relateaza The ssociated Press. Ea a fost citata intr-o relatare, in 2009, a publicatiei San…

- Scenarist si producator de televiziune din SUA, Steven Bochco a decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi suferinte. Acesta era bolnav de leucemie. even Bochco este autorul unor serii precum „NYPD Blue”, „Hill Street Blues” sau „LA Law”. A decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi…

- Igori Vostrikov, barbatul care și-a pierdut toata familia (soția, sora și trei copii) in incendiul din centrul comercial din Kemerovo, face declarații contradictorii. "In toate aceste trei zile ar fi trebuit sa ne ocupam de acțiunile Ministerului pentru situații excepționale. Dar acești "protestatari…

- Moartea suspecta a unei femei inregistrata acum doua saptamani la Spitalul din Targu Jiu este acum investigata și de Avocatul Poporului. Instituția s-a autosesizat dupa ce fiul pacientei i-a acuzat pe medici ca nu s-a fi ocupat așa cum trebuia de mama lui care acuza niște dureri in gat. Cercetarile…

- Sa meditam putin la cuvintele incarcate de emotie si continut inaltator adresate de doamna professor Laura Vultur cu ocazia importantului eveniiment petrecut in orasul Bistrita la 24 martie 2018, anume Marsul pentru viata, care apara si solidarizeaza cu O LUME PENTRU VIATA - prof. Geta Lapuste. Iubiti…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki a notat, sambata, pe Twitter, ca incurajeaza mereu fanii sa isi incurajeze favoritii, insa la meciul sau cu Monica Puig, din turul doi al turneului Miami Open, s-au depasit anumite limite, unii spectatori jignind-o si amenintandu-i familia. „Seara trecuta…

- Eliberat din inchisoare acum doua saptamani, un barbat din Arges s-a intors dupa gratii. Imediat dupa ce a ajuns acasa, individul si-ar fi sechestrat sotia si cei patru copii. I-ar fi tinut inchisi intr-o camera, in frig si i-ar fi batut.

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Familia s-a ocupat de toate cele necesare, respectandu-i dorința omului de radio. El nu va fi inmormantat creștinește, ci va fi incinerat. A fost anunțat și locul unde oamenii iși pot lua ramas bun de la el, pe pagina oficiala…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Principele Radu au vizitat Televiziunea Romana, luni, si au intrat in rolul de prezentator, inregistrand cate o stire. Vizita regala a fost facuta in urma celor 12 zile de transmisii live realizate de televiziunea publica, din timpul funeraliilor…

- Nu mai este nevoie de Dracula sau de povestile cu vampiri, pentru ca orasul Cluj-Napoca sa atraga milioane de turisti. Asta scrie celebra revistă Vogue, după ce o jurnalistă renumită pentru reportajele turistice, făcute în toate colţurile lumii a stat 3 zile în…

- Sotia lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a intentat divort, dupa o casnicie care a durat 12 ani, iar surse apropiate fostului cuplu spun ca aceasta decizie nu este una surprinzatoare, potrivit tmz.com.

- 1.In 29 iulie 2016, la A.M. Press, Lucian Avramescu consemna in articolul Banchetul, revista unui sacrificiu din iubire, eroic: „La Petroșani apare de ceva vreme revista BANCHETUL. Este o revista- carte, condensand in ea eseuri filosofice, traduceri, poezie, arta, nemurire romaneasca și universala.…

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Aldi Rizal a manifestat un viciu greu de controlat inca de la varsta de doi ani, scrie spynews.ro. Aparent, Aldi Rizal a manifestat o dependenta de nicotina inca de la o varsta frageda. Citeste si Poza care a revoltat intreaga lume. Un tata isi forteaza bebelusul de 9 luni sa fumeze. Mama,…

- Colega de platou adesea cu Thalia sau Kate del Castillo, Karla Alvarez este una dintre actritele de telenovele care au incantat ani de-a randul publicul roman. La doar 41 de ani, frumoasa actrita a fost gasita moarta in apartamentul sau. Apropiatii spun ca stresul si lipsa alimentatiei corespunzatoare…

- „Nu este corect sa se insinueze ca am venit vai de capul nostru în administrație. Familia noastra niciodata nu a fost la limita saraciei sau chiar saraca. Când am venit la Primarie, stateam destul de bine”, a declarat Dorin Chirtoaca, într-un interviu pentru ziarul…

- Familia regala din Serbia are un nou membru. Printesa Danica Karagheorghevici a nascut un baietel. Micul print, care s-a nascut la un spital din Belgrad, va purta numele de Stefan.Este primul baiat al dinastiei nascut in Serbia in ultimii 90 de ani.

- Over 100,000 people signed the petition titled Declic, through which thy support the National Anti-Corruption Directorate (DNA)'s head and call upon President Klaus Iohannis to reject the request for the removal from office of Laura Codruta Kovesi. "Declic notified on Monday the Presidential…

- In prima faza s-a aflat ca adolescentul in varsta de doar 16 ani, elev la un cunoscut liceu din Ploiesti, a fost gasit fara suflare in aceasta a doua zi a saptamanii. Ulterior, s-a descoperit ca familia lovita de aceasta tragedie este cea a fostului fotbalist de la Petrolul Ploiesti, Florin Pancovici.…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- George si Amal Clooney vor face o donatie de 500.000 de dolari pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida soldat cu 17 morti, relateaza AFP. "Amal si cu mine suntem atat…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- Saptamana trecuta, Grig Chiroiu, alias Pupaza din serialul ”Trazniții” de la Prima TV, și-a sarbatorit ziua de naștere, ocazie cu care ne-a facut cunoștința și cu familia sa. A fost sarbatorit pe platourile de filmare Cei 48 de ani i-a sarbatorit in sanul familiei sale, dar și alaturi de colegii de…

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Ieri, 31 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au reținut un barbat de 31 de ani, banuit de comiterea Post-ul TITU: Barbat acuzat ca a violat o minora. Familia victimei l-ar fi ajutat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Strigator la cer! Familia directoarei de la gradinita, Nicoleta Botan, femeia care a decedat dupa ce a fost injunghiata de fostul sot, nu a ridicat inca trupul de la spital, desi au trecut trei zile de la tragedie. Corpul neinsufletit al femeii nu a ajuns inca la Institutul National de Medicina Legala…

- Un detinut celebru din penitenciarul Iasi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar familia acestuia acuza faptul ca acesta a fost lasat sa moara din pricina numelui sau, informeaza bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legenda in mediul interlop iesean.

- BERBEC Lucrurile se vor schimba cu adevarat pentru tine in acest an, mai ales daca anii precedenti te-ai luptat pentru asta. La sfarsitul lunii martie, Soarele intra in acest semn, ceea ce inseamna ca este momentul potrivit pentru actiuni inspirate. Soarele care intra in zodia ta iti…

- Tragedie intr-o familie din Golești- Argeș, unde un barbat in varsta de 62 de ani a fost gasit spanzurat de catre rude, in locuința sa. Familia a chemat ambulanța, sperand ca omul va mai putea fi resuscitat. Echipajul SMURD de terapie intensiva mobila, ajuns la fața locului, nu a mai putut…

- Familia politistului Bogdan Gigina cere urgentarea anchetei mortii acestuia Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Familia politistului Bogdan Gigina, decedat într-un accident produs…

- Cei doi parinți din SUA, acuzați ca și-au torturat cei 13 copii, au ajuns in fața magistraților. Potrivit marturiilor prezentate, parinții iși țineau copii legați, i-au infometat, ii bateau și chiar ii pedepseau prin strangulare. Louise și David Turpin, acuzați ca și-au torturat cei 13 copii, au ajuns…

- Inceputurile scandaloasei relatii dintre Brigitte, pe atunci profesoara, si elevul sau de doar 15 ani au tinut, mult timp, primele pagini ale ziarelor de scandal. Ei bine, nici acum nu s-au linistit apele, mai ales ca a iesit la iveala o biografie neautorizata, care vrea sa spuna adevarul in legatura…

- Un iesean s-a ales cu maxilarul rupt dupa ce a fost rupt in bataie intr-un salon al Institutului de Psihiatrie din Iasi. Familia acuza conducerea unitatii sanitare de neglijenta. (VEZI SI: Fratele Biancai Dragusanu rupe tacerea dupa ce a fost snopit in bataie de politisti! Vedeta TV face si ea declaratii…

- „Familia ei este devastata si solicita respectarea intimitatii in acest moment dificil", a adaugat agentul artistei. Trupa rock irlandeza Kodaline a publicat unul dintre primele mesaje de regret cu privire la aceasta veste pe retelele de socializare. „Suntem absolut socati sa aflam despre decesul lui…

- Ștefan Banica Jr a facut dezvaluiri incredibile despre tatal sau, despre care spune ca a avut foarte multe probleme in viața, chiar daca momentele petrecute pe scena nu aratau deloc acest lucru.

- Este scandal monstru in familia Geambașu. Dupa ce tatal, Petre Geambașu, și-a atacat fiul intr-o emisiune la Romania TV, Calin Geambașu reacționeaza și anunța ca iși reneaga parinții, susținand ca tatal sau ”s-a sinucis din calitatea de parinte”. Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul…

- Tragedia aviatica din Muntii Apuseni a ingrozit o tara intreaga, mai ales ca primii care au ajuns la aeronava au fost trei moti din Horea. Familia regretatei Aura Ion a intocmit o scrisoare prin care si-au exprimat revolta legata de faptul ca nici acum nu s-a facut dreptate in cazul fiicei lor.

- Meghan Trainor a marturisit ca a colaborat cu familia si cu logodnicul ei, Daryl Sabara, la noul ei album. Autoarea hit-ului ‘All About That Bass’ a spus, potrivit contactmusic.com: „Am fost in studioul de inregistrari, in fiecare zi, cu familia mea. Intreaga mea familie a contribuit la fiecare melodie,…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…

- The disadvantaged youths can be hired for 24 months in local public institutions to acquire various skills, the Government decided in its first meeting in 2018. "Local public institutions will be involved in the process of integrating disadvantaged young people into the labour market to help…

- Moartea unui bebeluș in spital, anchetata abia dupa o luna. Tudor Andrei Radu, baiețelul Nicoletei și al lui Paul Radu, ingrijitoare și șofer, s-a nascut pe 1 septembrie 2017 in Spitalul de Urgența „Sf. Pantelimon”, prin cezariana la termen, un copil normal, de 3,7 kilograme. UPDATE – ora 13.55: Urmare…

- Anna Nutu, romanca premiata in 2003 de autoritatile italiene pentru tablourile cusute la mana, isi va prezenta autobiografia documentata in cartea “Pasii Vietii”, vineri 12 ianuarie 2018. Evenimentul va avea loc in prestigioasa Sala de Conferinte a Primariei din Roma din Piazza del Campidoglio incepand…

- William de Amorim, 26 de ani, a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum viata i s-a innegrit la FCSB si cum a suferit familia lui dupa experienta de un an si jumatate la ros-albastri. "Eu va spun adevarul, in ultimele 6 luni am fost numai trist. ...

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce s-a aflat ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanța intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a susținut ca Stella Ronner-Grubacic nu a stat intenționat…

- La doar 14 ani, Alexia Caruțașu este capitanul naționalei de cadete (U17) și joaca alaturi de vedete mondiale la CSM București. Fata lui Virgil Caruțașu (fostul capitan legendar al echipei de baschet Asesoft Ploiești) și al fostei baschetbaliste Andreea Caruțașu (jucatoare a echipei naționale) este…