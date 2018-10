Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Sebastien Ogier (Ford) este noul lider al Raliului Marii Britanii, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), dupa cele noua probe speciale desfasurate sambata, in timp ce romanul Simone Tempestini ocupa locul 17. Ogier are un avans de 4 sec 4/10 fata de finlandezul Jari-Matti…

- Esapekka Lappi (Toyota) conduce in Raliul Marii Britanii, a 11-a etapa a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), dupa prima proba speciala, desfasurata joi seara pe hipodromul Tir Prince, in apropiere de Llandudno (nordul Tarii Galilor), in care pilotul roman de origine italiana Simone Tempestini…

- Raliul Turciei din cadrul Campionatului Mondial de Raliuri marcheaza cel mai bun rezultat obținut de un echipaj romanesc in aceasta competiție. La volanul unui Citroen C3 R5 și ajutat de copilotul sau Sergiu Itu, Simone Tempestini a terminat Raliul Turciei pe locul 2 la clasa WRC2 și pe locul 8 in clasamentul…

- Pilotul estonian Ott Tanak (Toyota) este lider in Raliul Turciei, etapa a 10-a a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), la finalul zilei de sambata, iar romanul de origine italiana Simone Tempestini (Citroen C3 R5) ocupa un remarcabil loc 9. Tanak este urmat in clasament de finlandezul…

- Campionatul National de Raliuri ar putea avea un nou campion incepand din acest week-end. Lider in clasamentul general, echipajul format din Simone Tempestini si Sergiu Itu (Citroen DS3 R5) se va duela la Cotnari Rally Iasi

- Pilotul estonian Ott Tanak a castigat duminica Raliul Germaniei, a noua etapa a Campionatului Mondial (WRC), dupa ce a condus inca de vineri dimineata, de la incheierea celei de-a treia probe speciale, in timp ce romanul de origine italiana Simone Tempestini a ocupat locul 20. La a treia victorie din…

- Estonianul Ott Tanak (Toyota) a duminica, castigat Raliul Finlandei, a opta etapa a Campionatului Mondial (WRC), cursa in care pilotul roman de origine italiana Simone Tempestini s-a clasat pe locul 36 in ierarhia generala finala. Acesta este al patrulea succes in WRC pentru Tanak si al doilea din acest…

- Echipajul clujean al Napoca Rally Academy, Simone Tempestini / Sergiu Itu, a caștigat Raliul Harghitei, etapa a cincea a Campionatului Național de Raliuri al Romaniei. De altfel, Tempestini a caștigat noua din cele 12 probe. Traseul a insumat 122 km, a fost parcurs in doua zile și s-au inregistrate…