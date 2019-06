Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta dimineața pe D.N. 1 E60 la ieșire din Huedin (județul Cluj) la Podul Vinerii.Citește și: SURPRIZA lui Ilie Nastase: S-a insurat a cincea oara! Cand are loc cununia religioasa Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de…

- Un accident in care au fost implicate patru autoturisme si un tir s-a produs in judetul Timis. The post Accident cu patru autoturisme si un tir, in Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in localitatea Pitești, strada I.C Bratianu, la ...

- Un accident rutier grav a avut loc, luni dupa-amiaza, pe DN76, la intrarea in localitatea Beiuș, dinspre Oradea, județul Bihor. Este vorba despre o coliziune frontala intre doua autovehicule. Pentru preluarea victimelor a fost solicitat un elicopter SMURD. Referitor la acest eveniment rutier, Centrul…

- Politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un tanar de 26 de ani din comuna Pianu, judetul Alba, care a condus o motocicleta neinregistrata, fara a detine permis de conducere corespunzator categoriei si sub influenta bauturilor alcoolice.

- Mercedes-Benz publica un nou teaser video cu modelul de top a noii generatii A-Class – noul A 45 AMG, intrebandu-ne de ce sa conduci cand poti derapa cu o astfel de masina? Anume pe acest criteriu este pus un accent mai mare pe acest hot-hatch care va fi la mare cautare.Cei de la Mercedes il testeaza…

- Drumarii intervin, marți, in județul Brașov, pe DN 1, in Predeal și pe DN73A, zona Rașnov, cu mai multe utilaje de deszapezire și impraștie material antiderapant, dupa ce in zona a inceput sa ninga, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov,…

- Un accident rutier in care au fost implicare trei autoturisme a avut loc aproximativ acum o ora pe raza localitații clujene Camarașu. Din primele informații se pare ca șoferul și o pasagera dintr-o mașina (un Volswagen Golf) implicata in accident au nevoie de ingrijiri medicale. Conform martorilor doua…