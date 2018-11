Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul Sophia Florsch, victima a unui accident la Grand Prix-ul de Formula 3 de la Macao, a fost supusa, luni, unei interventii chirurgicale la coloana vertebrala, informeaza lefigaro.fr. Echipa ei, Van Amersfoort Racing, a dat un comunicat ca operatia a inceput de sapte ore si continua, "incet, pentru…

- Momentul în care s-a produs accidentul:Sophia Flörsch huge crash at Formula 3 Macau Grand Prix."No official updates regarding Flörsch's condition, or the state of anyone at the crash site, have been given."#SophiaFloersch #MacauGP #MacauGrandPrix #Formula3…

- O sportiva germana de 17 ani, care concura in cadrul Marelui Premiu de Formula 3 de la Macao, a iesit peste pista, zburand peste parapete, alte patru persoane fiind ranite in acest grav accident, au anuntat...

- Britanicul Lewis Hamilton va porni de pe prima pozitie a grilei, duminica, in marele Premiu al Braziliei, etapa a XX-a, penultima a Campionatului Mondial de Formula 1. Pentru echipa lui Hamilton, Mercedes, este al 100-lea pole position in F1.Hamilton, deja castigator al titlului mondial, se…

- Francezul Esteban Ocon, 22 de ani, pilotul echipei Racing Point Force India, și danezul Kevin Magnussen, 26 de ani, pilotul echipei Haas F1, au fost descalificați din ierarhia finala a Mareului Premiu al SUA pentru ca au consumat prea multa benzina. Ocon a ramas fara cele 4 puncte presupuse de clasarea…

- Fostul pilot din Formula 1, Ayrton Senna ramane un simbol in Brazilia! Triplul campion mondial a fost omagiat de suporterii echipei Corinthians, fan al careia era pilotul brazilian. Totul s-a intamplat la 30 de ani de cand a castigat primul sau titlu, la Suzuka, in Japonia.

- Fanii echipei de fotbal Genoa au urmarit primele 43 de minute din meciului echipei cu Empoli aproape in liniste totala, duminica, in memoria persoanelor care au murit in urma prabusirii podului din Genova,...