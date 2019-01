Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 decembrie se împlinesc cinci ani de când Michael Schumacher s-a accidentat grav la schi. Fostul mare pilot de Formula 1 a stat în coma, a fost operat si de atunci e imobilizat la pat. Va împlini 50 de ani la data de 3 ianuarie si aniversarile sunt triste pentru…

- Jean Todt, 72 de ani, artizanul succeselor Ferrari din perioada 1999-2004, a vorbit la un eveniment din Elveția, unde a fost premiat pentru intreaga activitate, despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher. Cand i s-a acordat premiul, fostul șef Ferrari nu a putut vorbi decat despre fostul septuplu…

- Jean Todt, fostul șef de la Ferrari, a oferit noi detalii despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher. In varsta de 72 de ani, Todt a lasat sa se ințeleaga ca starea de sanatate a fostului mare pilot de Formula 1 este mai buna. De altfel, Jean Todt susține ca a urmarit, alaturi de Michael Schumacher,…

- Un arhiepiscop german, Georg Ganswein, l-a vizitat pe Michael Schumacher si a dat detalii despre starea de sanatate a fostului mare campion de Formula 1, care in decembrie 2013 a suferit un grav accident la schi.

- Georg Ganswein a dat asigurari fanilor ca fața lui Michael Schumacher arata ca atunci cand concura in Formula 1. "Am stat in fața lui. L-am ținut de maini și l-am privit", a spus preotul in varsta de 62 de ani, unul dintre sfatuitorii Papei, pentru The Sun. Motivul secretomaniei din…

- Georg Ganswein, un arhiepiscop german, a dat detalii despre starea fostului campion de Formula 1, care, pe 29 decembrie 2013, a suferit un teribil accident la ski și, de atunci, el este "leguma". Nu de puține ori au...

- Michael Schumacher a ramas paralizat dupa ce a suferit un traumatism cranian grav în timp ce se afla la vacanța la schi în 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a vorbit foarte puțin despre starea de sanatate a sportivului.

- De atunci, informatiile despre starea marelui campion din Formula 1 au ajuns extrem de rar in presa, familia incercand sa-i asigure lui Schumi cat mai multa liniste in procesul de recuperare, telekomsport.ro. Citeste si Mick Schumacher, aproape de primul titlu din cariera Au existat…