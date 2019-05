Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat Marele Premiu al Azerbaidjanului, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2019, care a avut loc duminica pe circuitul urban de la Baku. Bottas l-a devansat cu 1,524 sec. pe britanicul Lewis Hamilton, coechipierul sau de la Mercedes,…

- Lewis Hamilton a castigat cursa 1.000 din istoria campionatelor mondiale de automobilism Formula 1. Pilotul britanic al echipei Mercedes a triumfat in Marele Premiu al Chinei si a urcat pe primul loc in clasamentul general al piloților.

- Calificarile pentru Marele Premiu al Chinei au readus Mercedes pe prima linie a grilei de start și au oferit un duel echilibrat intre Valtteri Bottas și Lewis Hamilton. In cele din urma, finlandezul a reușit sa se impuna și va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:31.547, in timp ce…

- Pilotii de Formula 1, Lewis Hamilton si Valtteri Bottas au avut ocazia de a urca la volanul unor masini de epoca.La evenimentul de aniversare a 125 de ani a implicarii companiei Mercedes in sporturile cu motor, pe circuitul de la Silverstone, Hamilton, cvintuplul campion mondial, a facut

- Pilotul finlandez Vallteri Bottas (Mercedes) a castigat duminica prima cursa a sezonului 2019 de Formula 1, Marele Premiu al Australiei de la Melbourne, in timp ce campionul mondial Lewis Hamilton, plecat din pole position, a trebuit sa se multumeasca cu locul II. Bottas, la a patra victorie din cariera,…

- Valtteri Bottas, 29 de ani, a provocat marea surpriza in prima cursa a sezonului de Formula 1, impunandu-se in Marele Premiu al Australiei cu un avans considerabil in fața campionului mondial Lewis Hamilton, colegul de la Mercedes. Dupa un start spectaculos de cursa, in care Daniel Ricciardo și Robert…