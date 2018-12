Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a trecut joi pe scadere dupa doua ore de tranzactionare, cu un minus de 2,2%. Compania de stat Romgaz este la -6,9%, iar Fondul Proprietatea la -2,6%. Miercuri, BVB a închis ziua de tranzacţionare cu una dintre cele mai mari scăderi la nivel global, 11,21%.…

- Dupa doua ore și jumatate de tranzacționare, indicele BET al Bursei de Valori București a intrat in zona roșie, indicele inregistrand un minus de 0,99% la ora 11.30, la 7.401,15 puncte.Acțiunile Romgaz sunt pe scadere, cu 4,55%, Nuclearelectrica are un minus de 0,21%, Fondul Proprietatea scade…

- Bursa de Valori Bucuresti este, in acest moment, puternic afectata de masurile fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. Mai exact, piata bursiera romaneasca a scazut deja cu 7% la primele ore ale diminetii, dupa ce Guvernul a anuntat, printre altele, plafonari de preturi…

- O noua descoperire de gaze in Oltenia confirma oportunitati in proximitatea zacamintelor existente OMV Petrom S.A. OMV Petrom , cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, a descoperit noi resurse in imediata apropiere a infrastructurii existente in judetul Valcea, Oltenia, transmite Bursa…

- OMV Petrom a descoperit noi resurse de gaze in imediata apropiere a infrastructurii existente in judetul Valcea, Oltenia, sonda, forata in proximitatea zacamantului Mamu, intrand in productie la sfarsitul lunii octombrie, cu un volum initial de peste 190.000 m3/zi (circa 1.100 bep/zi). "Sonda Mamu…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat preluarea de catre OMV Petrom a participatiei detinute de Repsol in patru acorduri de explorare onshore. Dupa aprobarea ANRM, OMV Petrom devine unic titular si operator al perimetrelor de explorare V Baicoi, VII Targoviste, XII Pitesti si…

