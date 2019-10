Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Cluj-Napoca, faptul ca de 30 de ani se vorbeste despre un grup de la Cluj care functioneaza in PSD si care "nu a facut mare branza", intrucat "PSD niciodata nu o sa accepte sa fie condus de oameni care sunt crescuti, educati in Ardeal".…

- O cursa Blue Air de pe ruta București - Stuttgart a aterizat de urgența, vineri dimineața, la Viena, dupa ce un pasager, cetațean roman, a batut o stewardesa. Compania a confirmat incidentul intr-un comunicat de presa, citeaza Digi24 .

- BC CSU Sibiu si U-BT Cluj-Napoca se vor intalni in finala editiei a 11-a a Memorialului ''Elemer Tordai'' la baschet masculin, dupa victoriile obtinute miercuri in Sala ''Transilvania'' din Sibiu.

- Cu prilejul celebrarii a 100 de ani de Jandarmerie Romana in Transilvania, in municipiul Cluj-Napoca, se vor desfașura mai multe manifestari dedicate acestui eveniment, dupa cum... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Avram Iancu s-a nascut in anul 1824; data exacta a nasterii sale nu este cunoscuta. A copilarit in Vidra de Sus, sat din Muntii Apuseni, aflat in nordul-vestul judetului Alba. Potrivit istoricilor, Iancu, viitor lider al motilor, nepot al celebrului Horea, unul dintre conducatorii rascoalei taranesti…

- Minerul Baia Mare are programat vineri, 16 august, de la ora 18.00, ultimul meci amical in aceasta vara, in deplasare, cu Somesul Dej, o echipa din Liga 4 a judetului Cluj. Este ultima verificare a fotbalistilor pregatiti de Dorin Toma, Vlad Ungureanu si Marius Marian inaintea meciurilor oficiale din…

- Sambata dimineata, echipa de fotbal Minerul a disputat cel de-al treilea amical din aceasta vara, in deplasare, cu CSM Satu Mare, echipa nou promovata in Liga 3. La capatul unui meci viu disputat, Minerul s-a impus cu 2-1 (1-0). Scorul a fost deschis de Brian Lemac (min. 38), pentru ca in partea a doua…

- Municipiul Baia Mare s-a clasat la sfarsitul anului 2018 pe locul 3 in clasamentul sumelor de bani contractate de resedintele de judet din regiunea Nord-Vest prin Regio, fara contributia proprie. Astfel, Baia Mare a contractat suma totala de 72,2 milioane lei, clasandu-se pe pozitia a treia, dupa Oradea…