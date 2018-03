Stiri pe aceeasi tema

- Austrian Airlines anuleaza un sfert din zborurile programate pentru marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier. Printre zborurile anulate se afla și cele spre București. Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, anuleaza 140…

- Un grup de romani din diaspora a demarat o actiune inedita, "pentru a atrage atentia asupra derapajelor anti-europene ale guvernului de la Bucuresti". Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate…

- Pe primul loc in topul orașelor europene in care e cel mai ușor sa-ți gasești un loc de munca este Praga. In capitala Cehiei, 72% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca un loc de munca. In Cluj-Napoca, 67% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca…

- Un steag al Uniunii Europene de 4 pe 7 metri, care a venit din direcția Zurich a ajuns miercuri, 28 februarie, la Timișoara. Steagul este purtat de doi romani din diaspora, urmand ca dupa Timișoara sa plece spre Deva, in drumul sau spre București. La Timișoara, aproximativ 30 de oameni…

- Un tribunal din orasul Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite AFP, preluata de Agerpres.…

- Steagul Uniunii Europene, adus la Cluj cu alergatori și bicicliști Duminica, operațiunea „Aducem steagul inapoi” va ajunge la Cluj. Steagul adus de voluntari care au strabatut restul Europei se va opri la Clopot, in fata sediului PSD, din drumul lui spre Bucuresti. Înainte de a ajunge…

- Ryanair a anunțat ca din 26 martie va inchide baza de la Timișoara, ceea ce insemana ca va retrage cinci curse aeriene. Mai exact, este vorba despre cursele catre și dinspre Bruxelles, Berlin, Dusseldorf, Frankfurt si Londra. Vor ramane doar zborurile operaționale din/spre Timișoara pe rutele București…

- Reprezentantii Aeroportului Timisoara spun, intr-un comunicat de presa, ca decizia Ryanair de a renunta la cinci rute de pe terminalul din Transilvania este o decizie „strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare si/sau de tarifele mici…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Ryanair va inchide din 25 martie baza de la Timișoara și va retrage avionul alocat. Vor ramane doar zborurile din/spre Timișoara pe rutele București și Milano. Clienții afectați de aceasta decizie vor fi contactați și vor avea alternative: returnarea banilor sau rerutarea pe alte zboruri operațional.…

- Ryanair a anunțat ca iși va inchide baza de la Timișoara incepand cu data de 25 martie. Cele doua rute, spre Milano și București vor continua sa fie operate in continuare. Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anunțat ca incepand cu data de 25 martie iși va inchide baza de la Timișoara.…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, dezvoltata de Tom Fiorita si Radu Florescu, analizeaza piata romaneasca si ar putea lansa operatiunile locale in acest an, oferind un serviciu similar Uber, dar pentru colete. Platforma…

- Cele mai mari burse din Europa, cele din Londra, Paris si Milano, au deschis ziua pe rosu. Singura bursa care a deschis pe verde a fost cea de la Frankfurt. Si Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere, avand un minus de circa 1,3%. S&P 500, cel mai important indice al Bursei din Londra,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%. Conditia ar fi includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor europene. Potrivit unui studiu realizat de…

- Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Larnaca, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv si intre Iasi si Tel Aviv. De asemenea, tarifele pornesc de la 119 euro dus-intors pe rute…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Larnaca, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv si intre Iasi si Tel Aviv, scrie Ziarul Financiar. De asemenea, tarifele pornesc de la 119…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Mii de oameni au iesit in strada sambata seara in marile orase din tara și din strainatate, pentru a protesta modificarii legilor justitiei in Parlament, precum si impotriva PSD.Ctava zeci de persoane au protestat sambata la Consulatul Romaniei din Milano, avant pencarte pe care scria "Din…

- Herta Berlin – Borussia Dortmund este prologul etapei a 19-a din Bundesliga. Sambata e programat duelul ultimelor doua clasate, Hamburg – Koln. Alexandru Maxim, mijlocașul lui Mainz, are meci cu Stuttgart, fosta lui echipa. Vineri, 19 ianuarie 21:30 Hertha – Dortmund Sambata, 20 ianuarie 16:30 Mochengladbach…

- Capitala a depasit in anul 2017 un prag important al numarului de vizitatori, fiind pentru prima data cand atinge 2 milioane de turisti, insa din punct de vedere al promovarii ca destinatie turistica a ramas corijenta, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, citat…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul International Timisoara a crescut cu 40% in 2017 fata de anul precedent, fiind inregistrati peste 1,6 milioane de pasageri, iar destinatiile preferate au fost Bucuresti, Londra si Munchen, transmite corespondentul MEDIAFAX. Traficul de pasageri pe Aeroportul…

- Ambasadorul Ungariei la București a fost convocat la MAE dupa incidentul de la misiunea noastra diplomatica de la Budapesta. Stema Romaniei de pe cladirea ambasadei a fost acoperita mai multe ore cu un drapel al așa-zisului Ținut Secuiesc.

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- Numar record de pasageri pe aeroporturile capitalei Cele doua aeroporturi ale Capitalei au consemnat anul trecut un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cu 16,8 % mai multi decât în 2016, depasind astfel media europeana. Potrivit datelor Companiei Nationale…

- Potrivit datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat si printr-o crestere a miscarilor de aeronave, pe cele doua aeroporturi - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel…

- Romania – Serbia, din World League la polo pe apa, se disputa la Oradea. Oradea a fost ales drept loc de cantonament și de disputare a unui meci al tricolorilor. Prima reprezentativa a Romaniei se va afla pe malurile Crișului Repede in perioada 8-13 februarie 2018. Intre 8 și 12 februarie se va desfașura…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair vine cu o oferta fulger de final de an. Operatorul propune mai multe destinații cu plecare din Romania, la prețul de 9,99 euro. Oferta este valabilă până pe 31 decembrie, inclusiv. Prețul de 9,99 euro este pe segment, cu taxele de aeroport…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- Sub sloganul „Simte magia Craciunului” un oras din Romania se aliniaza celor mai mari orase europene, precum: Viena, Budapesta sau Praga, dar si celor romanesti: Sibiu, Cluj-Napoca sau Bucuresti, in intentia de a reda magia si spiritul sarbatorilor de iarna, pe toata perioada lunii decembrie.

- Aproximativ 170 de curse spre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate din cauza conditiilor de inghet, a declarat luni un purtator de cuvant al companiei Fraport, informeaza DPA. Destinatiile vizate sunt Berlin, Hamburg, Munchen, Viena, Dublin si Varsovia, a precizat purtatorul de cuvant.…

- Vernisata la Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei din Sighetu Marmației, expozitia pictorului Paul Hitter, are ca tema centrala „reeducarea", prin mijloace și metode violente a deținuților politici intr-o perioada neagra din epoca comunista. Cadrul in care este prezentata expoziția…

- Paul Hitter s-a nascut in 1982 și a studiat la Academia de Arta din Munchen. A fost prezent in expozitii personale si de grup in Bucuresti, Praga, Los Angeles, Marsilia, Milano, Paris, Las Vegas, Salt Lake City, Kiev. Paul Hitter a reușit sa-și creeze un stil unic, inconfundabil, prin care transmite…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune un program nou si inedit pentru toamna 2018: Circuit – Croaziera Tarile Nordice-Germania. Noutatea acestui program este ca transportul spre portul de imbarcare se realizeaza cu autocarul din Baia Mare. Perioada excursiei este: 29.08 – 09.09.2018 pe…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune un program nou si inedit pentru toamna 2018: Circuit – Croaziera Tarile Nordice-Germania. Noutatea acestui program este ca transportul spre portul de imbarcare se realizeaza cu autocarul din Baia Mare. Perioada excursiei este: 29.08 – 09.09.2018 pe…

- Aeroportul Henri Coanda este pe locul cinci in topul european al traficului aerian de pasageri, conform clasamentului realizat de Airports Council International – Europe. Aeroportul Internațional Henri Coanda București ocupa locul cinci in topul aeroporturilor care au inregistrat cea mai mare creștere…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune un program nou si inedit pentru toamna 2018: Circuit – Croaziera Tarile Nordice-Germania. Noutatea acestui program este ca transportul spre portul de imbarcare se realizeaza cu autocarul din Baia Mare. Perioada excursiei este: 29.08 – 09.09.2018 pe…

- UEFA a anunțat cum au fost imperecheate, prin tragere la sorți, orașele gazda ale turneului final din 2020, unul care va marca aniversarea a 60 de ani de la prima ediție. Astfel, Bucureștiul va gazdui impreuna cu Amsterdam partidele din grupa C a Campionatului European programat peste aproape…

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a fost clasat pe locul cinci in topul european realizat de Airports Council International, pe categoria aeroporturilor cu 10-25 milioane de pasageri pe an, dupa o crestere de 16,7% a traficului in primele zece luni ale anului. ”Aeroportul International…

- Meciurile din Grupa C a EURO 2020 se vor disputa la Amsterdam si Bucuresti, a indicat UEFA. Arena Nationala va gazdui de asemenea o partida din faza optimilor de finala.Partidele din Grupa A vor fi gazduite de Roma si Baku, cele din Grupa B vor avea loc la Sankt Petersburg si Copenhaga, meciurile din…

- E oficial: La Euro 2020, Romania va fi gazda pentru Grupa c. Startul competiției se da la Roma, iar finala se va juca la Londra. Cea de-a 16-a ediția a Europenelor de fotbal va incepe pe ”Stadio Olimpico” din Cetatea Eterna. Finala va avea loc pe ”Wembley”, la Londra. Va fi un turneu final special,…

- Capitala Belgiei a fost taiata de pe lista deoarece noul stadion ptrvazut pentru EURO 2020 este inca in constructie, iar UEFA nu era sigura ca autoritatile belgiene s-ar tine de cuvant ca totul sa fie gata in timp util. In consecinta, Bruxelles-ul a fost inlocuit cu stadionul Wembley, care…

- Arena Nationala din Bucuresti va gazdui meciuri din Grupa C a EURO 2020, potrivit tragerii la sorti care a avut loc joi, a anuntat Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA). Alte orașe care vor gazdui meciuri în optimi și în faza grupelor sunt Copenhaga, Bucuresti, Amsterdam, Dublin,…

- Arena Naționala din București va gazdui meciuri din Grupa C a EURO 2020, potrivit tragerii la sorți care a avut loc joi, a anunțat Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA). Meciurile din Grupa C a EURO 2020 se vor disputa la Amsterdam și București, a indicat UEFA.Partidele din Grupa…