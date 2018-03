Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul este organizat sub auspiciile Familiei Regale a Romaniei, in parteneriat cu Ambasada Romaniei la Paris si Ambasada Frantei la Bucuresti. Curatorii expozitiei vor fi senatorul Iulia Scantei si Mihaela Ganea, director European Artists Management Bruxelles. Emil Ciocoiu s-a nascut la 13 septembrie…

- Cosmonautul Dumitru Prunariu, fost ambasador al Romaniei in Rusia, si fostul premier Adrian Nastase s-au aflat, vineri, la Moscova, alaturi de fostul ambasador al Rusiei la Bucuresti, Oleg Sergheevici Malghinov, la conferinta "Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale. O speciala privire…

- Constantin Brancusi, comemorat la 61 de ani de la trecerea in eternitate. La Muzeul Satului din Bucuresti si-au dat intalnire personalitati care l-au cunoscut, dar si specialisti pentru a vorbi despre marele artist.

- Cel mai adesea, vacanta de Paste reprezinta primul concediu al anului, cateva zile in care iesim din rutina pentru a fi alaturi de familie si de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani si a aflat cum…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu fara drept de apel, cu 6-2, 6-3, intr-un duel romanesc desfasurat joi, in prima runda a turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508 dolari. Cirstea s-a impus intr-o ora si 18 minute. Sorana a condus cu 5-0…

- Recent inauguratul stadion al lui U Craiova a fost inclus pe lista celor mai votate zece stadioane inaugurate anul trecut. Juriul concursului a fost asigurat de 5 arhitecți renumiți din lumea sportului, iar rezultatul este unul extrem de bun pentru arena "leilor". Stadionul din Craiova este pe locul…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor infrunta in prima runda a probei de simplu la turneul WTA de la Indian Wells (California), competitie din categoria Premier Mandatory, dotata cu premii totale de 8.648.508 dolari. Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari,…

- Companiile Wizz Air și Tarom vor crește frecvențele zborurilor din Suceava catre Londra, Roma, Milano și București. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca odata cu intrarea in vigoare a orarului de vara, din 25 martie 2018, compania Wizz Air va avea curse zilnice de…

- Reprezentantii personalului de la bordul avioanelor AUA, adica aproximativ 3.900 de angajati, considera ca oferta inaintata de management in cadrul negocierilor colective este prea mica. Conducerea companiei oferta o majorare salariala indexata in functie de inflatie de 2,1% si o plata unica de 1,4%.…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- La de Moscova la Paris, Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia. In Bulgaria a fost instituit cod rusu si portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare…

- Ryanair a anunțat ca din 26 martie va inchide baza de la Timișoara, ceea ce insemana ca va retrage cinci curse aeriene. Mai exact, este vorba despre cursele catre și dinspre Bruxelles, Berlin, Dusseldorf, Frankfurt si Londra. Vor ramane doar zborurile operaționale din/spre Timișoara pe rutele București…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Alina Cojocaru, considerata drept una dintre cele mai bune balerine ale lumii din toate timpurile a fost premiata de critica de dans din Anglia la National Dance Awards (premiile britanice de dans), cu distincția „Outstanding Female Performance”, adica Premiul pentru interpretare feminina remarcabila.…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Cristian Țopescu este singurul jurnalist care a primit Ordinul Olimpic Colanul de Aur, in 1998, chiar de la Juan Antonio Samaranch, președintele de atunci al Comitetului Olimpic Internațional. Și asta, la recomandarea regretatei Lia Manoliu, care, culmea, il avea doar pe cel…

- In Centrele Comerciale Auchan Titan și Pallady din București, sarbatorim dragostea și credem in suflete pereche, pe care le invitam sa ne fie alaturi in perioada 10 – 24 februarie! Centrele Comerciale Auchan Titan și Pallady au pregatit numeroase surprize comunitatii, zile pline de emotie pentru a sarbatori…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”, transmite News.ro…

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Departamentul de Stat al SUA a reluat acuzația la aresa Rusiei, sustinand ca Moscova acopera regimul președintelui Bashar al Assad de responsabilitatea utilizarii armelor chimice impotriva civililor, se arata intr-o declarație publicata pe site-ul institutiei. „Secretarul de stat [Rex Tillerson], la…

- BUCURESTI, 6 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Acuzatii terifiante privind boicotarea accesului afaceristilor români pe pietele din Rusia! Directorul comercial al firmei de mobila SIMEX, Gabriel Antoniu Lavrincik prezinta fapte de o gravitate extrema, lucruri despre care presa economica…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%. Conditia ar fi includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor europene. Potrivit unui studiu realizat de…

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanașu, a condus, sambata, lucrarile Conferinței de alegeri ale CNMR București și Ilfov, iar cu aceasta ocazie a ținut sa traga inca un semnal de alarma și a precizat ca exista un plan bine pus la punct al Moscovei…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Astazi se implinește un an de la trecerea in neființa a cunoscutului actor, regizor și om de stat Ion Ungureanu. El a murit intr-un spital din București la virsta de 81 de ani.​ S-a nascut la 2 august 1935 in comuna Opaci, raionul Causeni. Republica Moldova. A absolvit scoala teatrala „B. Sciukin” din…

- Cel mai iubit actor român nu renunta la magia scenei si continua sa joace pentru spectatorii sai din toata tara. Astazi, Florin Piersic împlineste 82 de ani, iar cu o zi înainte de aniversare a jucat din nou într-o piesa draga sufletului sau, “Straini în noapte”,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte…

- Domnia lui Alexandru Ioan Cuza Alegerea aceluiasi domn in Moldova si Valahia a produs uimirea Curtilor europene, fiind interpretata de marile puteri ca o incalcare a prevederilor Conventiei de la Paris. Uniunea personala nu era recunoscuta de Marile Puteri. La Iasi si la Bucuresti functionau doua guverne…

- In fiecare an, la data de 24 ianuarie sarbatorim Unirea Principatelor Romane, infaptuita in 1859 și care ne ofera un placut prilej de rasfoire a filelor de istorie care oglindesc evoluția romanilor spre unitate de neam și țara. Inca din timpuri stravechi exista la romani o conștiința populara și una…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- "De cand a fost aprobat in prima lectura (6 octombrie 2017), documentul, desi a suferit anumite corectii, si-a pastrat principala orientare - de a confirma, prin intermediul legislatiei, politica Kievului pentru solutionarea "problemei din Donbas" prin utilizarea fortei. In esenta, Porosenko primeste…

- Presupusul cap al organizatiei, Zhang Nai Zong, in varsta de 57 de ani, a fost arestat la Roma. Politia, care l-a prezentat ca fiind "regele mafiei chineze", l-a urmarit initial la Prato, localitate in apropiere de Florenta care gazduieste cea mai importanta comunitate chineza din Italia si unde…

- Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, anunța introducerea unei noi rute din Romania ;i scoate la vanzare bilete la 9,99 euro. “Ryanair a lansat astăzi, 17 ianuarie, o nouă rută din București către Marsilia, care fi operată cu o frecvență de…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Cantareata Lucky Marinescu a decedat miercuri, la varsta de 83 de ani. Anuntul a fost facut de fiul artistei. 'Lucky Marinescu, o mare voce a muzicii usoare romanesti din anii '70, s-a stins din viata in dimineata zilei de 10 ianuarie, in urma unei suferinte de boala indelungate. (...) O voce unica,…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total (comercial si necomercial) de 135.742…

- Biroul Prezidiului Academiei Romane a transmis joi o scrisoare in care face mai multe precizari cu privire la Marea Unire si la Centenar si in care face apel la clasa politica din Romania „sa fie la inaltimea misiunii sale”, mai ales in acest an.

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- * Tenismena noastra a castigat turneul individual de la Shenzen, dupa ce a invins-o cu 6-1, 2-6, 6-0 intr-o finala cu Katerina Siniakova. Pentru acest trofeu de la Shenzen, Simona Halep va incasa 163.260 de dolari si va primi 280 de puncte WTA. Avand in vedere victoria de la Shenzen, Halep…

- Principesa Ileana, fiica regelui Ferdinand si a reginei Maria,a fost considerata cea mai frumoasa prințesa a Romaniei. Aceasta a avut o poveste de viața incredibila. Principesa Ileana, de o frumusețe rapitoare, a fost prima femeie captan de cursa lunga, s-a maritat de doua ori, dupa care a ajuns stareța…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Ion Iliescu este consecvent in declarațiile pe care le face, fara mare placere, despre evenimentele din decembrie 1989. Nu a recunoscut niciodata implicarea intr-un complot impotriva lui Nicolae Ceaușescu. Dar lucrurile nu stau chiar așa, potrivit spuselor generalului Nicolae Militaru, unul dintre…

- Silvia Dorina Mirza a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul zbor a fost spre București. De acolo a plecat spre Paris de unde a luat un autocar ce urma sa o duca la aeroportul din Orly. A ajuns cu…