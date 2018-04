Stiri pe aceeasi tema

- Fetele care sunt inscrise la centrele de ingrijire de zi si in scolile primare din Austria nu ar mai trebui sa poarte val, conform unui proiect de lege pe care l-a anuntat miercuri guvernul de dreapta de la Viena, relateaza dpa. "Acoperirea cu un val a copiilor de varste mici nu ar trebui sa isi gaseasca…

- Prima impresie se formeaza repede și se schimba greu. Felul in care interacționam cu oamenii se bazeaza pe imaginea pe care ne-am format-o in minte. Formarea primei impresii dureaza doar 0,1 secunde, conform un studiu derulat de cercetatorii de la Princeton. In aceste condiții, este firesc sa vrem sa…

- „Elevii, parintii si profesorii au ajuns sa fie in atentia social-democratilor numai ca masa de manevra electorala", constata parlamentarul iesean. Pentru a vorbi cu adevarat de o reforma a scolii romanesti, „pe langa bani este necesar sa fie eliminat controlul politic al invatamantului (in special…

- Inspectoratul Scolar Judetean Arges a anuntat situația școlilor din judetul Argeș care au anunțat suspendarea cursurilor in data de 23.03.2018 – raportare ora 10.00. 1. ȘCOALA GIMNAZIALA “VLADIMIR STREINU” TEIU 2. ȘCOALA GIMNAZIALA MOȘOAIA 3. ȘCOALA GIMNAZIALA “PETRE BADEA” NEGRAȘI 4. ȘCOALA GIMNAZIALA…

- Batai ca-n filme intr-o scoala din Carei, Satu Mare. Doua fete s-ar fi certat, apoi s-au batut in vazul tuturor colegilor de clasa. Intreaga scena a fost filmata si urcata pe internet.

- Ieri a avut loc un eveniment important pentru comunitatea locala din orasul Ovidiu. Pe data de 20 martie, cand este ziua de nastere a poetului Publius Ovidius Naso, Scoala nr. 2 din localitate a primit botezul pentru un nou nume. Unitatea de invatamant se va numi Scoala "Poet Ovidiuldquo;. La festivitatile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Problema inchiderii Scolii Gimnaziale din Micesti, dar si a altor unitati de invatamant, sta in pixurile lui Ion Dumitrei si Mircea Hava. PSD nu poate si nici nu vrea sa inchida scoli. Cu atat mai putin pot Guvernul sau ISJ, autoritati care nu au competenta in organizarea retelei scolare, ci doar emit…

- Mai mulți elevi de clasa a IV-a s-ar fi imbolnavit saptamana trecuta dupa ce au mancat la școala. A doua zi jumatate din respectiva clasa nu ar mai fi venit la cursuri, iar parinților le-ar fi teama sa depuna plangeri pentru a nu suferi tot copiii.

- Stejarii Country Club lanseaza noile module de antrenamente de fotbal (1 luna sau 3 luni) incepand cu data de 19 martie. Cursurile sunt dedicate copiilor cu varsta cuprinsa intre 7 si 11 ani si sunt coordonate de fostul portar al Echipei Nationale, Bogdan Stelea. Scoala de Fotbal Bogdan Stelea are drept…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a anuntat luni ca in 17 martie va avea loc un concurs pentru angajarea unor psihologi in unitatile de politie din Buzau, Bihor, Harghita si Ilfov, precum si la nivelul Inspectoratului General si la Scoala de agenti de politie „Vasile Lascar” din Campina.

- "Am stabilit un obiectiv clar - fara ghetouri in 2030", a declarat premierul danez Lars Lokke Rasmussen prezentand planul alaturi de alti sapte membri ai cabinetului sau. Anul trecut, guvernul a desemnat 22 de zone defavorizate ca fiind "ghetouri" pe criterii precum numarul mare de imigranti,…

- Israelul i-a interzis luni ministrului palestinian al educatiei, Sabri Saidam, sa viziteze o scoala din Ierusalimul de Est, ocupat si anexat de Israel, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP. Sabri Saidam ar fi trebuit sa mearga la o scoala din Orasul Vechi, insa a fost blocat la intrare de agenti…

- Guvernul nigerian a mobilizat trupe terestre și avioane pentru a cauta peste 100 de eleve despre care se crede ca au fost rapite, saptamana trecuta, de militanți ai gruparii Boko Haram, relateaza BBC, citat de EuropaFM.

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanța de Urgența referitoare la masuri in domeniul sanatații, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de același nivel al indemnizației aflat in plata pana la sfarșitul anului trecut. Aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind prelungita…

- Cabinetul Dancila are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de lege de modificare și completare a unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice . Dupa adoptarea de catre Executiv, proiectul pleaca la Parlament, spre dezbatere și aprobare. In noiembrie 2017, ministerul condus…

- Politia austriaca va primi puteri sporite de monitorizare a cailor rutiere, transporturilor publice si comunicatiilor online, conform unui pachet de masuri de securitate preconizat de guvernul de coalitie de la Viena, transmite miercuri dpa. Cabinetul format din conservatori si extrema…

- Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat nu este decat o crestere brutala a fiscalitatii pe forta de munca, iar Guvernul refuza sa vada adevarata problema, respectiv OUG 79/2017, cea care a lansat haosul in sistemul fiscal si in cel de securitate sociala, sustin reprezentantii Blocului…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de saptamana trecuta, o hotarare pentru incheierea unui acord-cadru pentru patru corvete construite si dotate pe un santier naval din Romania. Odata construite si scoase la apa, navele vor desfasura, printre altele, actiuni militare, independent sau in cadrul unor grupari…

- Opt cooperative agricole romanesti, care cultiva cereale si plante din care se extrage uleiul, si-au reunit fortele sub umbrela unei noi organizatii: Uniunea Nationale de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), o uniune care a fost infiintata saptamana trecuta. Din UNCSV fac…

- Dancila anunța ca Guvernul va corecta defecțiunile din legea salarizarii, legate de mamici și concediile medicale, in urmatoarea ședința a Executivului de saptamana aceasta. Premierul a precizat, luni, ca principalele elemente ale legii salarizarii unitare au fost atinse, prin aplicarea legii. ”Cele…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Romania nu are la dispozițe cele 280 de milioane de euro necesare construirii a doua penitenciare la standarde CEDO, astfel incat criminalii, violatorii și corupții sa nu mai fie eliberați timpuriu din cauza aglomerarii din inchisori, dar e pe cale sa dea un miliard de euro pe Cartierul Justiției, arata…

- Premierul Viorica Dancila a cerut politistilor sa intensifice actiunile de combatere a traficului de persoane si sa accentueze componenta de prevenire. "In cadrul Parlamentului European m-am aplecat personal asupra unui fenomen caruia ii cad victime multe romance - traficul de persoane. Stiu ca depuneti…

- Fostul premier și lider PSD Victor Ponta il acuza pe actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, ca a umilit locuitorii din Iași prin excluderea edilului Mihai Chirica din partid. „Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica…

- Scandal in Japonia, dupa ce o scoala primara vrea sa impuna copiilor uniforme de lux. Institutia de invatamant, situata intr-un cartier bogat din Tokio, a comandat hainele de la o cunoscuta casa de moda italiana, insa nu toti parintii sunt de acord.

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- Angela Merkel si partidul sau crestin-democrat au ajuns la un acord cu social-democratii pentru formarea unui nou guvern de coalitie, dupa negocieri care au durat peste 4 luni. Negociatorii partidului Angelei Merkel, (crestin-democratii CDU) si cei ai social-democratilor (SPD) au ajuns la un acord pentru…

- Guvernul danez a propus marti interzicerea voalurilor islamice in spatiile publice, devenind probabil urmatoarea tara europeana care sa limiteze purtarea imbracamintei religioase, relateaza AFP.

- Presedintele bolivian Evo Morales a cerut luni interzicerea utilizarii telefoanelor mobile de catre elevi in scoli, explicand ca acestia folosesc dispozitivele in exces, relateaza DPA. "Elevii exagereaza cu telefoanele mobile. Exista jocuri periculoase pe telefoane", a afirmat Morales…

- Guvernul si presedintele Afganistanului se afla sub presiune publica dupa patru atacuri sangeroase comise in zece zile, dintre care trei au avut loc la Kabul. O delegatie condusa de ministrul de interne Wais Ahmad Barmak si de directorul serviciilor de informatii afgane (NDS), Mohammad…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca decizia de renuntare a membrilor Executivului la SPP nu va avea un deznodamant bun pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu, prima reactie in scandalul SPP: Vicepremierul Stanescu, SOMAT sa certifice acuzatiile…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a criticat miercuri reducerea de pret de 70% la crema de ciocolata Nutella lansata de lantul de magazine Intermarche, care a provocat imbulzeala la rafturile magazinelor, invitand distribuitorul sa nu mai lanseze acest gen de promotii.

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a aprobat Proiectul Consiliului Local Cugir privind Rețeaua școlara organizata la nivelul orașului pentru anul de invațamant 2018 – 2019. Potrivit hotararii adoptate de legislativul local, in decembrie 2017, reteaua scolara propusa de administratia locala a suferit…

- Gabby Giffords, victima a unui atac cu arma si care astazi are un grav handicap, deplange situatia din scolile americane si face un apel direct catre presedintele Trump de a interzice cu desavarsire armele de foc pentru civili.

- La inceputul lunii ianuarie, in cadrul POR 2014-2020 a fost lansata Axa prioritara 10 - "Imbunatațirea infrastructurii educaționale", in baza careia administrațiile locale pot accesa fonduri europene pentru construirea de școli și gradinițe sau pentru imbunatațirea infrastructurii unitaților de invațamant…

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Din cate știm este urmaș al iobagilor de pe moșia grofului Mikeși din comuna Micoșlaca. Așa se și explica faptul ca tatal sau a facut școala primara in limba maghiara. Sarbatoarea bunavestirii a anului 1935 le-a adus parinților bucuria de a avea un baiat, botezat cu numele Emil. Bucuria…

- Guvernul elvețian vrea sa interzica practica culinara de a gati homarii in apa fiarta in timp ce crustaceele sunt inca vii.Guvernanții au demarat o reforma a legislației privind drepturile animalelor.

- Cat de bun manager este Gica Popescu. Pe ce a pus mana, s-a cam ales praful. A falimentat școala de fotbal din Calafat, a inchis un bazar in Rahova. Premierul Mihai Tudose are mare incredere in Gica Popescu, pe care l-a numit consilierul sau personal pe probleme de sport și i-a dat spre administrare…

- Ideea reducerii alocațiilor pentru copiii care traiesc in alta țara, in timp ce parinții lor muncesc in Austria, a fost lansata cu 2 ani in urma de Sebastian Kurz, cand era ministru de externe. El aprecia ca este vorba despre o incorectitudine de sistem sa transferi pentru 2 copii care nu traiesc in…

- In lunile noiembrie si decembrie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a derulat un stagiu de formare pentru profesorii din invatamantul primar si prescolar, avand ca tema promovarea rezilientei in scoala.Stagiul face parte dintr-o ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…