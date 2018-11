Austria vrea să condiţioneze ajutoarele sociale de nivelul de stăpânire a limbii germane Imigrantii din Austria care nu stapanesc suficient de bine germana trebuie sa se astepte la scaderea ajutoarelor sociale, pe care guvernul a decis miercuri sa le conditioneze de nivelul de vorbire a limbii, relateaza AFP.



Aceasta reforma a venitului minim garantat (Mindestsicherung) este un proiect major al coalitiei formate din conservatori si extrema dreapta aflata la putere la Viena, care spune ca vrea "sa stopeze imigratia pe cheltuiala sistemului social".



Formula prezentata de guvern consta in solicitarea unui anumit nivel de stapanire a limbii germane pentru a primi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

