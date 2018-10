'Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a fost aprobat in luna iulie de toate cele 193 de state membre ale ONU cu exceptia SUA, tara care s-a retras anul trecut.



Pactul, care urmeaza sa primeasca votul final in decembrie, abordeaza chestiuni precum motivatia migrantilor, modul in care pot fi protejati si integrati in noi comunitati, potrivit Agerpres.



Ungaria a anuntat deja ca nu va ratifica acest pact. Polonia, care impreuna cu Ungaria a intrat intr-o disputa cu Comisia Europeana in legatura cu sistemul UE de redistribuire a solicitantilor de azil…