Austria va reduce impozitul pentru companii la 21% Guvernul austriac si-a anuntat marti intentia de a adopta o relaxare fiscala mai ampla decat preconiza anterior, printre masuri fiind inclusa si o reducere a impozitului pentru companii de la 25% pana la 21%, transmite Reuters.



Coalitia la putere in Austria, formata din conservatori si Partidul Libertatii, a facut din reducerea taxelor pentru cei cu venituri mici si medii o prioritate. Aceasta desi rata de impozitare in Austria este putin peste media din zona euro, aproximativ 40% din Produsul Intern Brut, iar populatia beneficiaza de un sistem generos de asistenta sociala.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul austriac a aprobat instituirea unui impozit asupra activitatilor marilor corporatii din sectorul digital, cu obiectivul de a colecta astfel la buget circa 200 de milioane de euro anual, informeaza agentia EFE. Seful executivului de la Viena, cancelarul Sebastian Kurz, a declarat dupa…

- Boeing a anuntat ca a reprogramat un soft al aeronavelor 737 MAX, pentru a preveni ca date eronate sa declanseze un sistem anti-blocare, criticat in urma a doua prabusiri cu botul in jos a unor avioane de acest tip, intr-un interval de cinci luni. Producatorul american de avioane a anuntat…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins, marti, cererile de a-i interzice companiei chineze de telecomunicatii Huawei sa furnizeze echipamente pentru reteaua 5G din Germania, scrie Politico. "Sunt doua lucruri in care nu cred. Unul, sa discuti aceste probleme de securitate foarte sensibile…

- Firmele germane sunt interesate sa angajeze muncitori calificati care parasesc Marea Britanie din cauza Brexitului, a anuntat miercuri Camera de Comert din Germania (DIHK), avertizand ca cea mai mare economie europeana are un deficit de aproximativ 1,6 milioane de angajati calificati, transmite Reuters.…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a obtinut anul trecut 2,05 miliarde de franci elvetieni (2,05 miliarde de dolari), de pe urma ratelor negative ale dobanzilor cu care a taxat bancile comerciale, in crestere usoara fata de 2017, cand a raportat 2,02 miliarde de franci elvetieni, transmite Reuters.…

- Grupul bancar austriac Erste Group estimeaza ca impactul suportat de pe urma taxei pe activele bancare introdusa recent de Guvernul de la Bucuresti va fi de peste 100 milioane euro in anul 2019, a declarat joi directorul general de la Erste Group, Andreas Treichl, transmite APA. Suma anuntata…

- Cheltuielile publice mai ridicate au ajutat economia germana sa evite recesiunea in trimestrul patru din 2018, deoarece exporturile nu au mai reusit sa fie un motor de crestere a PIB-ului. Economia germana a inregistrat o crestere zero in ultimele trei luni din 2018, dupa declinul de 0,2%…

- Germania a incheiat anul 2018 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii, in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, arata datele publicate vineri de Oficiul federal de Statistica din Germania (Destatis), transmite Deutsche Welle.…