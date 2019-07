Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 oameni, inclusiv sapte copii, au murit ieri in Afganistan, iar alti 35 au fost raniti in urma detonarii unei mine. Potrivit presei locale, tragedia a avut loc dupa ce vehiculul cu care victimele se duceau la o nunta a trecut peste explozibil.

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- Excelența Sa Ambasadorul Austriei la București, Isabel Rauscher a acceptat pentru prima oara sa viziteze Brașovul in mod oficial, marți, 2 iulie. Isabel Rauscher a dat curs invitației facute de Forumul German din Brașov, prin președintele organizației, consilierul local Cristian Macedonschi. Ambasadorul…

- Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu dupa șase zile de canicula, in Europa. Patru oameni au murit in Franța, doi in Spania și doi in Italia. Victimele sunt in principal varstnici și muncitori care lucrau pe camp sau pe șantiere in plina arșița. Intensitatea…

- FORMULA 1 // Max Verstappen s-a impus pe circuitul Red Bull din Spielberg dupa un duel incins cu pole position-ul Charles Leclerc. Pe cat de adormitoare a fost cursa de saptamana trecuta, din Franța, pe atat de palpitanta s-a dovedit cea din Austria, cu un varf al suspansului concentrat in ultimele…

- In Viena, oamenii calatoresc, mai nou, cu autobuze fara sofer. Momentan, este vorba doar despre doua astfel de autobuze, miscare ce face parte dintr-un proiect amplu de imbunatatire a transportului in comun in capitala Austriei. Autobuzele circula in cel mai nou si mai modern cartier al capitalei…

- Schimbari importante pregatite intr-o tara vecina Romaniei pentru cresterea natalitatii. Premierul pregateste o lege prin care femeile care au cel putin patru copii vor fi scutite pe viata de la impozitele pe venit.

- Comisarul european Corina Crețu aproba un ajutor financiar de peste 8 milioane de euro pentru regiunea de Nord-Est a Romaniei prin Fondul de solidaritate al UE La Sibiu, ne-am angajat sa ramanem uniți la bine și la greu, sa dam dovada de solidaritate in vremuri dificile și sa fim mereu unii alaturi…