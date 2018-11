Austria: Un colonel suspectat de spionaj pentru Rusia a fost arestat (APA)

Un ofiter superior al armatei austriece suspectat ca a spionat pentru Moscova zeci de ani a fost arestat, a anuntat un purtator de cuvant al procurorilor din Salzburg citat de agentia de presa APA, preluata de Reuters.



Ofiterul pensionar a fost arestat vineri in Austria Superioara si este chestionat, a declarat purtatorul de cuvant.



Vineri, cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz, care guverneaza in coalitie cu Partidul Libertatii (FPO), o formatiune de extrema dreapta si pro-Moscova, a anuntat ca un colonel pensionar este suspectat de spionaj in folosul Moscovei…