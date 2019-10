Austria: Un bărbat şi-a ucis fosta iubită şi alte patru persoane, apoi s-a predat poliţiei Barbatul in varsta de 25 de ani s-a dus in jurul orei 04:00 la cabana victimelor, care traiau toate sub acelasi acoperis, in aceasta statiune de 8.000 de locuitori. Tatal fetei l-a alungat. Barbatul s-a dus acasa, a luat pistolul fratelui sau, care il detinea legal, si s-a intors la cabana fostei sale partenere. Cand tatal fetei i-a deschis din nou usa, in jurul orei 05:30, tanarul l-a impuscat, apoi s-a dus in camera fratelui fostei sale iubite si l-a impuscat si pe el. A ucis-o apoi pe mama, potrivit declaratiilor date chiar de el fortelor de ordine. Si pentru ca tanara, de care se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

