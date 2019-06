Austria a primit o lovitura de la 11 metri in minutul 23 al partidei cu Germania, la 1-0 pentru nemți, in grupa B de la Campionatul European de tineret. Portarul nemților, Alexander Nubel (22 de ani), a ieșit pe o centrare și l-a lovit violent cu genunchiul in cap pe atacantul Sasa Kalajdzic (22 de ani), care a fost facut KO preț de cateva zeci de secunde. ...