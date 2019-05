Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt inca aici', a spus Kurz in fata unei multimi de sustinatori si oficiali ai Partidului Popular Austriac (OeVP), adusi la Viena cu autobuzele pentru a participa la acest eveniment organizat dinainte. Partidele de dreapta si de stanga care au votat impotriva sa nu au nimic sa ofere, cu exceptia…

- Guvernul cancelarului Sebastian Kurz din Austria a cazut luni in urma unei motiuni de cenzura votata de partidele de opozitie, informeaza DPA si Reuters. Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta), care s-a aflat in coalitia…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a declarat ca spera ca partidele de centru, nu cele extremiste, vor ieși intarite in urma alegerilor europarlamentare, informeaza agenția The Associated Press, potrivit mediafax.Citește și: Dezvaluire-bomba: USR-PLUS a depașit PNL și PSD Kurz, care…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz si-a remaniat miercuri Guvernul, inlocuindu-si cu tehnocrati fostii ministri de extrema dreapta si si-a atras furia opozitiei, care ameninta sa voteze in favoarea unei motiuni de cenzura impotriva sa, relateaza Reuters.

- Tarile din zona euro care incalca regulile de disciplina bugetara ale uniunii montare trebuie sanctionate mai sever, a declarat luni, intr-un interviu, cancelarul austriac Sebastian Kurz, tintind spre Italia, relateaza DPA potrivit Agerpres. Guvernul populist din Italia a ignorat in buna masura…

- Guvernul austriac si-a anuntat marti intentia de a adopta o relaxare fiscala mai ampla decat preconiza anterior, printre masuri fiind inclusa si o reducere a impozitului pentru companii de la 25% pana la 21%, transmite Reuters. Coalitia la putere in Austria, formata din conservatori si Partidul…

- Guvernul de la Viena a criticat puternic Ucraina dupa ce aceasta din urma a blocat intrarea in tara a unui corespondent al canalului public austriac ORF, relateaza vineri DPA, potrivit Agerpres. Cancelarul austriac Sebastian Kurz si-a exprimat vineri sprijinul pentru ministrul de externe Karin…

- Barnier a subliniat ca negocierile cu Londra asupra separarii se afla 'intr-un moment grav', informeaza AFP. 'Astazi, avem nevoie mai ales de hotarare, este mai important decat timpul suplimentar', a afirmat Barnier in timpul unei conferinte la Viena. Cancelarul austriac Sebastian Kurz, care se afla…